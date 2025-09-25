Απάντηση της Κομισιόν στην Apple μετά το αίτημα για κατάργηση του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές

«Η Apple έχει απλώς αμφισβητήσει κάθε μικρή πτυχή του DMA [Νόμος για τις Ψηφιακές Αγορές] από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ. «Αυτό υπονομεύει το αφήγημα της εταιρείας ότι θέλει να συνεργαστεί πλήρως με την Επιτροπή.»

Η επίσημη τοποθέτηση της Apple

Την Τετάρτη, η Apple δημοσίευσε ανακοίνωση καλώντας τις Βρυξέλλες να καταργήσουν το DMA, υποστηρίζοντας ότι «ένα πιο κατάλληλο και αποτελεσματικό νομοθετικό εργαλείο» θα έπρεπε να εφαρμοστεί αντ’ αυτού.

Η εταιρεία τεχνολογίας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ από την Επιτροπή τον Απρίλιο.

Εν εξελίξει υποθέσεις και η απάντηση της Κομισιόν

«Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει και μια άλλη εν εξελίξει υπόθεση, όπου, και πάλι, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», είπε ο Ρενιέ.

Πρόσθεσε ότι η Apple είχε αγνοήσει τις προσπάθειες της Επιτροπής για θετικό διάλογο που θα βοηθούσε την εταιρεία να συμμορφωθεί με τον DMA.

«Αποτέλεσμα αυτής της θετικής εμπλοκής; Μετά από δύο μήνες, η Apple γύρισε πίσω και μας ζήτησε να τα καταργήσουμε όλα», ανέφερε, προσθέτοντας: «Φυσικά κατανοούμε πλήρως ότι οι εταιρείες θέλουν να υπερασπιστούν τα κέρδη τους με κάθε κόστος, αλλά αυτό δεν είναι το νόημα του DMA.»

Πιέσεις από τον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι θα επιβάλει δασμούς σε χώρες με ψηφιακούς κανονισμούς που θεωρεί διακριτικούς σε βάρος αμερικανικών εταιρειών.

Η κυβέρνηση Τραμπ και ορισμένοι από τους συμμάχους της στον χώρο της τεχνολογίας έχουν επανειλημμένα επιτεθεί στον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της Ε.Ε., έναν «αδελφό» νόμο του DMA που ρυθμίζει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας την Ένωση για λογοκρισία και ισχυριζόμενοι ότι ο νόμος θα επιβάλει κόστος στις αμερικανικές εταιρείες.

Η θέση της Apple για τους Ευρωπαίους χρήστες

Εκπρόσωπος της Apple παρέπεμψε το POLITICO στη δήλωση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, στην οποία η εταιρεία ανέφερε ότι θέλει «οι χρήστες μας στην Ευρώπη να απολαμβάνουν τις ίδιες καινοτομίες ταυτόχρονα με όλους τους άλλους, και παλεύουμε για να το κάνουμε αυτό δυνατό — ακόμη κι όταν το DMA μας καθυστερεί.»

«Το DMA σημαίνει ότι η λίστα με τα χαρακτηριστικά που καθυστερούν στην Ε.Ε. πιθανότατα θα μεγαλώσει. Και η εμπειρία των Ευρωπαίων χρηστών με τα προϊόντα της Apple θα μείνει ακόμη πιο πίσω.»