TikTok: Έχουμε 4,5 εκατ. χρήστες στην Ελλάδα και 200 εκατ. στην Ευρώπη

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της Metα για τον αριθμό ενεργών χρηστών του Instagram το TikTok προχώρησε στις δικές του ανακοινώσεις για τον αριθμό χρηστών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ψηφιακή πλατφόρμα έκανε γνωστό ότι διαθέτει πλέον περισσότερους από 4,5 εκατομμύρια χρήστες στην Ελλάδα και πάνω από 200 εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη οι οποίοι την χρησιμοποιούν κάθε μήνα. Οι χρήστες επιλέγουν το TikTok όχι μόνο για ψυχαγωγία αλλά και για να μοιράζονται τις ιστορίες τους, να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να αποκτούν δεξιότητες και να συνδέονται με brands, προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν την πλατφόρμα με στόχο να ενισχύουν την οργανική τους παρουσία και να προωθήσουν τις καμπάνιες τους.

Τα τελευταία χρόνια το TikTok έχει ασκήσει σημαντική επιρροή στους χρήστες και δημιουργεί τάσεις που «ξεφεύγουν» από την πλατφόρμα. Tο 76% των χρηστών δηλώνει ότι το TikTok τους βοηθά να παρακολουθούν τι είναι δημοφιλές ενώ το 33% παρακολούθησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 για πρώτη φορά μέσω του TikTok, ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της τηλεόρασης και του streaming (28%).

