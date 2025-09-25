Apple: Καταργήστε τον Κανονισμό Ψηφιακών Αγορών αλλιώς θα αποσυρθούμε από την ευρωπαϊκή αγορά

Η Apple κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει τον Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ένα ευρύ σύνολο κανόνων που έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τη δύναμη των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, και να εισαγάγει μια νέα ρύθμιση που θεωρεί πιο κατάλληλη. Ο τεχνολογικός κολοσσός απειλεί με απόσυρση των προϊόντων της από την ευρωπαϊκή αγορά αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα της.

Το αίτημα έρχεται καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τον νόμο στην πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και της ικανότητάς του να ανταποκριθεί σε αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η Επιτροπή είχε ζητήσει σχόλια από τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η κατασκευάστρια του iPhone δήλωσε ότι οι χρήστες στην ΕΕ αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε νέες λειτουργίες και αυξημένους κινδύνους για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια λόγω του DMA. Η Apple ζήτησε από την Επιτροπή να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ο νόμος επηρεάζει τους Ευρωπαίους καταναλωτές που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για να παραδίδει νέες λειτουργίες ενώ ταυτόχρονα συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε την Τετάρτη ότι:

«Εταιρείες όπως η Apple πρέπει να επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα συσκευών τρίτων με τα λειτουργικά τους συστήματα» υπογραμμίζοντας ότι η συμμόρφωση με τον DMA είναι υποχρέωση, όχι επιλογή. Η Apple ανέφερε ότι ο νόμος την έχει αναγκάσει να καθυστερήσει την κυκλοφορία αρκετών λειτουργιών στην ΕΕ, όπως η αντικατοπτρισμός iPhone σε Mac και η ζωντανή μετάφραση με τα AirPods επικαλούμενη τεχνικές προκλήσεις.

