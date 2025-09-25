Logo Image

Συνεργασία Alibaba και Nvidia για δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο

Τεχνολογία & Επιστήμη

Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις τους στον τομέα του ΑΙ.

Μια μέρα μετά την παρουσίαση του νέου προηγμένου της μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που αποτελείται από ένα τρισ. παραμέτρους ο κινεζικός διαδικτυακός εμπορικός κολοσσός Alibaba ανακοίνωσε συνεργασία με την Nvidia για δημιουργία κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης σε όλο τον κόσμο.

Η ανακοίνωση εκτόξευσε τις μετοχές της Alibaba στο Χονγκ Κονγκ σχεδόν 10% σε υψηλό τετραετίας ενώ οι μετοχές στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο σχεδόν 10% στην προσυνεδριακή διαπραγμάτευση.

«Η ταχύτητα ανάπτυξης της βιομηχανίας AI έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, όπως και η ζήτηση για υποδομές AI» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Alibaba Εντι Γου στο ετήσιο συνέδριο Apsara Conference όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών αφορά σε πρώτη φάση τη δημιουργία data centers AI σε Βραζιλία, Γαλλία και Ολλανδία ενώ θα ακολουθήσουν εγκαταστάσεις σε Μεξικό, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Μαλαισία και Ντουμπάι. Η Alibaba είχε ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 53 δισ. δολαρίων σε υποδομές AI μέσα στα επόμενα τρία χρόνια και τα στελέχη της κάνουν λόγο για περαιτέρω επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα χωρίς να αναφέρουν συγκεκριμένα ποσά.

