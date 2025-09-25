Τρία δισ. οι ενεργοί χρήστες στο Instagram

Το Instagram έφτασε πλέον τα 3 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Metα Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

«Τι απίστευτη κοινότητα έχουμε χτίσει εδώ», έγραψε ο Ζάκερμπεργκ στο κανάλι του στο Instagram. Το ορόσημο αυτό αποτελεί τεράστια επιτυχία για την πλατφόρμα την οποία η Metα εξαγόρασε το 2012 για 1 δισ. δολάρια. Η τελευταία φορά που η Metα είχε αποκαλύψει τα στοιχεία χρήσης του Instagram ήταν τον Οκτώβριο του 2022 όταν είχε ξεπεράσει τα 2 δισ. χρήστες.

Από τον Απρίλιο του 2024 η Metα σταμάτησε να δημοσιεύει ανά τρίμηνο τα νούμερα των χρηστών για το Facebook και τις άλλες εφαρμογές της, και πλέον ανακοινώνει μόνο τον συνολικό αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποιούν καθημερινά την «οικογένεια εφαρμογών». Τον Ιούλιο ο αριθμός αυτός έφτασε τα 3,48 δισ., ξεπερνώντας τις προβλέψεις αναλυτών.

Με τα 3 δισ. μηνιαίους χρήστες, το Instagram εντάσσεται πλέον στο ίδιο «κλαμπ» με το Facebook και το WhatsApp, που έχουν επίσης πάνω από 3 δισ. ενεργούς χρήστες τον μήνα.

Naftemporiki.gr