Εκτοξεύτηκε τριπλή αποστολή μελέτης του διαστημικού καιρού και της επίδρασης του Ήλιου στο ηλιακό σύστημα (βίντεο)

Η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) εκτόξευσαν τρεις νέες αποστολές για να ερευνήσουν την επίδραση του Ήλιου σε όλο το ηλιακό σύστημα.

Ενας πύραυλος Falcon 9 της SpaceX απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, μεταφέροντας το IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) της NASA, το Παρατηρητήριο Carruthers Geocorona, καθώς και το διαστημικό σκάφος SWFO-L1 (Space Weather Follow On-Lagrange 1) της NOAA.

Οι τρεις αποστολές θα μελετήσουν διαφορετικές επιδράσεις του διαστημικού καιρού και του ηλιακού ανέμου (μιας συνεχούς ροής σωματιδίων που εκπέμπει ο Ήλιος) από την προέλευσή τους στον Ήλιο έως τα όρια του διαστρικού χώρου.

Το IMAP θα χαρτογραφήσει τα όρια της ηλιόσφαιρας, της «φυσαλίδας» που δημιουργεί ο ηλιακός άνεμος γύρω από το ηλιακό σύστημα και το προστατεύει από τις κοσμικές ακτίνες του γαλαξία. Θα μετρήσει επίσης σωματίδια του ηλιακού ανέμου και ενεργητικά σωματίδια που προέρχονται από τα όρια του ηλιακού μας συστήματος.

Το Παρατηρητήριο Carruthers Geocorona είναι η πρώτη αποστολή αφιερωμένη στη μελέτη της γεωκορώνας, του εξώτατου στρώματος της ατμόσφαιρας της Γης. Θα παρατηρήσει το υπεριώδες φως που εκπέμπει η γεωκορώνα όταν φωτίζεται από τον Ήλιο, ώστε να κατανοηθεί πώς αντιδρά η εξώσφαιρα στις ηλιακές καταιγίδες και πώς αλλάζει με τις εποχές.

Το SWFO-L1 της NOAA είναι το πρώτο επιχειρησιακό παρατηρητήριο διαστημικού καιρού πλήρους απασχόλησης. Από το σημείο Λαγκράνζ 1 (L1), θα παρακολουθεί συνεχώς τη δραστηριότητα του Ήλιου και τις συνθήκες κοντά στη Γη, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με ηλιακές καταιγίδες που μπορούν να επηρεάσουν δορυφόρους, δίκτυα ηλεκτροδότησης, GPS και αποστολές στο Διάστημα.

Τα σημεία Λαγκράνζ είναι σημεία μεταξύ δύο ουράνιων σωμάτων όπου διατηρείται βαρυτική ισορροπία και υπάρχουν πέντε τέτοια σημεία ανάμεσα σε δύο σώματα. Το σημείο L1 είναι μια περιοχή όπου υπάρχει βαρυτική ισορροπία ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και θεωρείται ιδανικό για αποστολές παρατηρήσεις τόσο του Ήλιου όσο και του Διαστήματος γενικότερα.

