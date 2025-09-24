H Amazon βάζει λουκέτο σε όλα τα ανέπαφα παντοπωλεία της στο Λονδίνο

Η Amazon ετοιμάζεται να κλείσει όλα τα καταστήματα Amazon Fresh στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις τέσσερα χρόνια αφότου ο αμερικανικός εμπορικός διαδικτυακός κολοσσός εγκαινίασε το πρώτο της παντοπωλείο σε φυσική μορφή στο Λονδίνο. Η εταιρεία σχεδιάζει να κλείσει και τα 19 καταστήματα Fresh με πρόθεση να μετατρέψει πέντε από αυτά σε Whole Foods Market, την αλυσίδα βιολογικών τροφίμων των ΗΠΑ που εξαγόρασε το 2017.

Η Amazon άνοιξε το πρώτο κατάστημα Fresh το 2021 στο Ealing του δυτικού Λονδίνου, όπου οι πελάτες μπορούσαν να βγουν με τα ψώνια τους χωρίς να περάσουν από ταμείο αφού κάθε προϊόν που έβαζαν στο καλάθι τους σαρωνόταν από κάμερες και αισθητήρες και η πληρωμή γινόταν με χρέωση συνδεδεμένου στη σχετική υπηρεσία τραπεζικού λογαριασμού.

Ωστόσο, η ιδέα δεν ευδοκίμησε, καθώς η ζήτηση για ανέπαφες αγορές μειώθηκε μετά το τέλος της πανδημίας του κορονοϊού, και η Amazon δεν κατάφερε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για αλυσίδες όπως οι Tesco και Sainsbury’s. Η Amazon δεν επιβεβαίωσε πόσοι εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από τα κλεισίματα, αλλά δήλωσε ότι σκοπεύει να τους προσφέρει νέες θέσεις σε άλλα τμήματα της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση της στρατηγικής της Amazon για την αγορά τροφίμων, με μεγαλύτερη έμφαση στη Whole Foods. Αν και η Whole Foods λειτουργούσε με σημαντική αυτονομία μετά την εξαγορά της έναντι 13,7 δισ. δολαρίων αλλά η Amazon έχει αρχίσει να ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στο brand.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Amazon επέκτεινε τα εταιρικά της προγράμματα συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών δομών και των παροχών και στους εταιρικούς υπαλλήλους της Whole Foods στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να ενσωματώσει την αλυσίδα πιο στενά στον όμιλο. Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει τον αριθμό των συνδρομητών Prime στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα έχουν πρόσβαση σε τουλάχιστον τρεις από τις επιλογές της για ψώνια τροφίμων, μέσω συνεργασιών με τις Morrisons, Iceland, Co-op και Gopuff.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι από το επόμενο έτος οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν φρέσκα προϊόντα, όπως γαλακτοκομικά, κρέας και θαλασσινά, απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της Amazon.

Naftemporiki.gr