H Alibaba παρουσίασε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με 1 τρισ. παραμέτρους

Ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba ανακοίνωσε την Τετάρτη το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της, το Qwen3-Max, καθώς η εταιρεία επιταχύνει την πορεία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Το μοντέλο περιέχει περισσότερες από 1 τρισεκατομμύριο παραμέτρους δηλαδή μεταβλητές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται τις πληροφορίες.

Το νέο μοντέλο παρουσιάζει ιδιαίτερη ισχύ στη δημιουργία κώδικα και στις αυτόνομες λειτουργίες δήλωσε ο Ζου Τζινγκρέν διευθύνων τεχνολογίας της Alibaba Cloud, το ετήσιο Apsara Conference της εταιρείας. Οι αναβαθμισμένες αυτόνομες λειτουργίες του μοντέλου σημαίνουν ότι το σύστημα χρειάζεται λιγότερες ανθρώπινες υποδείξεις σε σχέση με ένα chatbot όπως το ChatGPT και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να αναλαμβάνει δράση αυτόνομα με βάση έναν πλαίσιο-στόχο που θέτει ο ανθρώπινος χρήστης.

Η Alibaba επικαλέστηκε ανεξάρτητα σημεία αναφοράς (benchmarks) όπως το Tau2-Bench, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο ξεπέρασε ανταγωνιστικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων του Claude της Anthropic και του DeepSeek-V3.1, σε ορισμένους δείκτες. Τα benchmarks είναι μια δοκιμή απόδοσης που χρησιμοποιείται για να μετρήσει και να συγκρίνει τις δυνατότητες ενός συστήματος, προϊόντος ή τεχνολογίας με άλλα αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη ως προτεραιότητα, παράλληλα με τις παραδοσιακές της δραστηριότητες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στις αρχές του 2025, η Alibaba ανακοίνωσε σχέδια να επενδύσει 69 δισ. δολάρια σε υποδομές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία χρόνια, καθώς ο ανταγωνισμός για την ανάπτυξη προηγμένων δυνατοτήτων AI εντείνεται μεταξύ των κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών.

