Γυναικεία υπόθεση η νέα γενιά αστροναυτών της NASA που θα ταξιδέψει στον Άρη

Η NASA ανακοίνωσε 10 νέους υποψήφιους αστροναύτες με έναν από αυτούς να προορίζεται να γίνει ο πρώτος που θα πατήσει στον Άρη. Οι τέσσερις άνδρες και οι έξι γυναίκες αποτελούν την 24η τάξη αστροναυτών της NASA, την πρώτη από το 2021. H αμερικανική διαστημική υπηρεσία έδωσε επίσης ως πιθανή ημερομηνία εκτόξευσης της πρώτης επανδρωμένη αποστολή του προγράμματος επιστροφής του ανθρώπου στη Σελήνη Artemis την 5η Φεβρουαρίου του 2026.

Οι επίδοξοι αστροναύτες επελέγησαν ανάμεσα σε περισσότερους από 8,000 υποψηφίους και τώρα θα υποβληθούν σε δύο χρόνια εξαντλητικής εκπαίδευσης. Οι νεοσύλλεκτοι περιλαμβάνουν επιστήμονες, πιλότους μαχητικών, μηχανικούς, ακόμη και μια πρώην αθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Ράγκμπι Γυναικών των ΗΠΑ.

Όσοι καταφέρουν να ολοκληρώσουν τη φάση προετοιμασίας θα γίνουν επιλέξιμοι για συμμετοχή σε αποστολές του όλο και πιο φιλόδοξου προγράμματος επανδρωμένων πτήσεων της NASA. Αν και πιθανότατα θα αποφοιτήσουν πολύ αργά για να συμμετάσχουν στις πρώτες αποστολές Άρτεμις προς τη Σελήνη, θα μπορούσαν να είναι οι πρώτοι αστροναύτες που θα υπηρετήσουν σε έναν εμπορικό διαστημικό σταθμό ή οι πρώτοι άνθρωποι που θα πατήσουν στον Κόκκινο Πλανήτη.

Κατά την παρουσίαση των αστροναυτών σε τελετή στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA ο υπηρεσιακός διοικητής της NASA Σον Ντάφι, δήλωσε:

«Οι 10 άνδρες και γυναίκες που κάθονται εδώ σήμερα ενσαρκώνουν την αλήθεια ότι στην Αμερική, ανεξάρτητα από το από πού ξεκινάς, δεν υπάρχει όριο σε αυτό που μπορεί να πετύχει ένας αποφασισμένος ονειροπόλος ακόμη και να πάει στο Διάστημα.

Μαζί, θα ξεκλειδώσουμε τη Χρυσή Εποχή της εξερεύνησης».

Παράλληλα η NASA έκανε γνωστό ότι η επανδρωμένη αποστολή Artemis 2 είναι πιθανό να εκτοξευτεί στις 5 Φεβρουαρίου του 2026. Το πρόγραμμα Artemis είναι διάδοχος του θρυλικού προγράμματος Apollo των δεκαετιών 1960-1970 στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη.

Μετά από μισό αιώνα η NASA θέλει να επιστρέψει στο φυσικό μας δορυφόρο με σχέδια αυτή τη φορά για μόνιμη παρουσία με δημιουργία επανδρωμένων βάσεων ενώ το ίδιο θέλουν να κάνουν Κίνα και Ρωσία έχοντας ανακοινώσει ότι θα δημιουργήσουν μια κοινή βάση στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή και διάφορες χώρες.

Το πρόγραμμα Artemis ξεκίνησε φιλόδοξα με την πραγματοποίηση της πρώτη μη επανδρωμένης αποστολής τον Νοέμβριο του 2022. Θα ακολουθούσε αμέσως μετά η αποστολή Artemis 2 η οποία όμως για διαφόρους λόγους έχει αναβληθεί αρκετές φορές. Το πλήρωμα της αποστολής θα πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο οποίο θα τεθείο σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη λειτουργώντας προπαρασκευαστικά για την επόμενη αποστολή Artemis 3 το πλήρωμα της οποίας θα είναι αυτό που θα πατήσει στο έδαφος του φεγγαριού. Μάλιστα συμβολικά αφού το πρόγραμμα φέρει το όνομα της δίδυμης αδερφής του Απόλλωνα στο πλήρωμα της αποστολής θα βρίσκεται και τουλάχιστον μια γυναίκα η οποία θα είναι και αυτή που θα βγει πρώτη από την σεληνάκατο.

Η πραγματοποίηση αυτής της τρίτης αποστολής του προγράμματος Artemis δεν είναι γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί αλλά η NASA πιέζεται από διάφορες πλευρές αφού πιθανολογείται ότι η Κίνα είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία και οργάνωση της δικής της επανδρωμένης αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης και μπορεί να προλάβει να κόψει πρώτη το νήμα σε αυτή την κούρσα που έχει πολλές επιστημονικές αλλά και γεωστρατηγικές παραμέτρους.

Naftemporiki.gr