Υπερηχητικό μαχαίρι κόβει μόνο του γρήγορα και άκοπα για το μάγειρα τα τρόφιμα (βίντεο)

Ένα μαχαίρι που δονείται πάνω από 40,000 φορές το δευτερόλεπτο υπόσχεται να διευκολύνει τη ζωή τόσο των σεφ όσο και των ερασιτεχνών μαγείρων αφού δεν θα χρειάζεται να κοπιάζουν καθόλου για να κόψουν τα τρόφιμα.

Αυτό το… υπερηχητικό μαχαίρι διαθέτει λεπίδα που «τρέμει» τόσο γρήγορα ώστε όπως λένε οι δημιουργοί του όσοι το χρησιμοποιούν δεν μπορούν καν να δουν ή να νιώσουν τις κινήσεις που απαιτούνται για να κόψουν κάτι στον πάγκο κοπής. Το μαχαίρι που ονομάζεται C-200 δημιούργησε η Seattle Ultrasonics και με μια πρώτη ματιά μοιάζει με οποιοδήποτε κανονικό μαχαίρι σεφ. Ωστόσο με το πάτημα ενός κουμπιού, η λεπίδα αρχίζει να δονείται ταχύτατα πάνω από 40.000 φορές το δευτερόλεπτο χρησιμοποιώντας υπερηχητική ενέργεια. Αυτό μειώνει την τριβή προσφέροντας μια πιο ομαλή εμπειρία κοπής που απαιτεί 50% λιγότερη δύναμη.

«Το C–200 κάνει πράγματα που κανένα άλλο μαχαίρι δεν μπορεί» δήλωσε ο Σκοτ Χειμέντινγκερ ιδρυτής της Seattle Ultrasonics με υπόβαθρο στην ανάπτυξη λογισμικού που αναφέρει ότι χρειάστηκαν έξι χρόνια για να δημιουργηθεί το C–200.

«Έχω δει από πρώτο χέρι πώς η βιομηχανική υπερηχητική τεχνολογία προσφέρει καθαρές και χωρίς κόπο κοπές. Ρώτησα τον εαυτό μου. Μπορώ να ενσωματώσω αυτήν την τεχνολογία σε ένα μαχαίρι σεφ;. Μετά από χρόνια έρευνας, ανάπτυξης και αρκετών εμποδίων, η απάντηση ήταν ναι» λέει ο Χειμέντινγκερ.

Η λεπίδα του μαχαιριού ταλαντεύεται πάνω από 40.000 φορές το δευτερόλεπτο. Η κίνηση είναι πολύ μικρή για να φανεί με γυμνό μάτι ενώ οι δονήσεις περιορίζονται στη λεπίδα ώστε να μην τις νιώθει ο χρήστης στη λαβή. Η λεπίδα είναι μήκους 200 χιλιοστών και κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ιαπωνικό ατσάλι AUS–10 san mai. Σύμφωνα με την Seattle Ultrasonics, η λεπίδα είναι «ανθεκτική, ανθεκτική στη διάβρωση και εύκολη στη συντήρηση» και μπορεί να ξαναακονιστεί όπως ένα παραδοσιακό μαχαίρι.

Το μαχαίρι διαθέτει αποσπώμενη μπαταρία με αρκετή ενέργεια για περίπου 20 λεπτά συνεχούς χρήσης αρκετό χρόνο για να ψιλοκόψει κάποιος οτιδήποτε επιθυμεί.

Naftemporiki.gr