Ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία χαμένος κρίκος φυτοφάγων δεινοσαύρων

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Journal of Systematic Palaeontology» ομάδα παλαιοντολόγων από την Πορτογαλία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο παρουσιάζει την ανακάλυψη ενός άγνωστου είδους φυτοφάγου δεινοσαύρου. Ο Cariocecus bocagei όπως ονομάστηκε ο δεινόσαυρος ζούσε στην περιοχή που σήμερα είναι η Πορτογαλία πριν περίπου 125 εκατομμύρια χρόνια.

Το νέο είδος ήταν ένας μεσαίου μεγέθους ιγκουανόδοντα, μια ομάδα φυτοφάγων δεινοσαύρων με ισχυρά σώματα και πολύπλοκα δόντια. Οι ιγκουανόδοντες είναι από τους πιο γνωστούς δεινόσαυρους, και τα απολιθώματα του από τα πρώτα που βρέθηκαν. Απολιθώματά έχουν εντοπιστεί στη Βρετανία, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία. Ήταν σχετικά μεγάλο ζώο, φτάνοντας τα 15 μέτρα σε μήκος και τους 8 τόνους σε βάρος, πλησιάζοντας έτσι τις διαστάσεις και το βάρος ενός σαρκοβόρου. Υπήρξαν εξελικτικοί πρόγονοι των αδρόσαυρων και συνήθως συμπεριλαμβάνονται στις Αδροσαυρίδες.

«Οι ιγκουανόδοντες είναι από τους πρώτους δεινόσαυρους που ανακαλύφθηκαν και μελετήθηκαν, και πολλές έρευνες έχουν στοχεύσει στην ανάλυση του ρόλου και της λειτουργίας των ανατομικών τους χαρακτηριστικών. Ωστόσο, διάφορα κρανιακά χαρακτηριστικά παραμένουν αινιγματικά, από τη λειτουργία του υπερόφριου οστού μέχρι την παλαιονευρολογία και το αισθητηριακό τους σύστημα. Η δομή των οργάνων ισορροπίας και των ακουστικών νεύρων του ευρήματος μας δίνει ενδείξεις για τον τρόπο ζωής και τον προσανατολισμό αυτού του ζώου» αναφέρουν οι ερευνητές.

Τα δόντια του Cariocecus bocagei προσέφεραν επίσης εκπληκτικές πληροφορίες. Αξονικές τομογραφίες στη γνάθο του δεινόσαυρου αποκάλυψαν όχι μόνο τα ορατά δόντια αλλά και τα αναπληρωματικά δόντια που σχηματίζονταν ήδη στη γνάθο για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα κάτι δεν είχε παρατηρηθεί στα πρώιμα είδη ιγκουανόδοντων. Σύμφωνα με την ομάδα, ο Cariocecus bocagei πιθανόν είχε ισχυρότερο δάγκωμα σε σχέση με τους συγγενείς του. Η ανακάλυψη φωτίζει σε πολλά επίπεδα τόσο την εξέλιξη αυτής της οικογένειας δεινοσαύρων όσο και του τρόπου ζωής τους.

Naftemporiki.gr