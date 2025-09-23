Άγνωστο μυστηριώδες είδος αρχαίων άστρων ανακαλύφθηκε στο γαλαξία μας

Νέες προσομοιώσεις υποδεικνύουν ότι τα σφαιρωτά σμήνη σχηματίζονται με πολλούς τρόπους και δείχνουν ένα μυστηριώδες νέο είδος αστρικού συστήματος που ίσως ήδη κρύβεται στο γαλαξία μας.

Σφαιρωτό σμήνος ή σφαιρωτό αστρικό σμήνος ονομάζεται στην αστρονομία μία πυκνή συγκέντρωση άστρων με σφαιρικό ή σχεδόν σφαιρικό σχήμα, που περιφέρεται γύρω από το κέντρο ενός γαλαξία ως δορυφόρος του. Έχουν εντοπιστεί περίπου 160 σφαιρικά σμήνη στον γαλαξία μας και πιστεύεται ότι υπάχουν μερικές δεκάδες ακόμη που περιμένουν τους αστρονόμους να τα εντοπίσουν. Κατά μέσο όρο ένα σφαιρικό σμήνος περιέχει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ως περίπου ένα εκατ. άστρα. Οι σπειροειδείς γαλαξίες σαν τον δικό μας διαθέτουν συνήθως μερικές εκατοντάδες σφαιρική σμήνη ενώ οι ελλειπτικοί γαλαξίες μερικές χιλιάδες.

Οι αστρονόμοι εξακολουθούν να προσπαθούν να εξηγήσουν πώς σχηματίστηκαν τα σφαιρωτά σμήνη ανάμεσα στα παλαιότερα και πιο πυκνά αστρικά συστήματα στο Σύμπαν. Τώρα μια μελέτη με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστήμιου Surrey που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature» αναφέρει ότι έχει λύσει το μυστήριο χρησιμοποιώντας λεπτομερείς προσομοιώσεις ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει μια νέα κατηγορία κοσμικής δομής που μπορεί ήδη να υπάρχει στον δικό μας γαλαξία.

Η μελέτη

Για να μελετήσουν το ζήτημα οι ερευνητές εκτέλεσαν εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης προσομοιώσεις που ακολουθούν την 13,8 δισεκατομμυρίων ετών ιστορία του Σύμπαντος με πρωτοφανή λεπτομέρεια επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν τα σφαιρωτά σμήνη να αναδύονται σε πραγματικό χρόνο μέσα σε ένα εικονικό Σύμπαν που ονομάζεται EDGE. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πολλαπλές διαδρομές σχηματισμού και απροσδόκητα την εμφάνιση ενός νέου τύπου αστρικού συστήματος που διαθέτει ιδιότητες οι οποίες στέκονται ανάμεσα σε αυτές των σφαιρωτών σμηνών και των νάνων γαλαξιών για αυτό και το σύστημα αυτό ονομάστηκε «νάνος όμοιος με σφαιρωτά σμήνη».

«Ο σχηματισμός των σφαιρωτών σμηνών αποτελεί μυστήριο για εκατοντάδες χρόνια, οπότε η δυνατότητα να προσθέσουμε περαιτέρω πλαίσιο σχετικά με το πώς σχηματίζονται είναι εκπληκτική. Καταφέραμε να το κάνουμε αυτό στις προσομοιώσεις EDGE χωρίς να χρειαστεί να προσθέσουμε κάτι ειδικό για να εμφανιστούν, κάτι που προσδίδει στις προσομοιώσεις ένα επιπλέον επίπεδο ρεαλισμού. Επιπλέον, η ανακάλυψη μιας νέας κατηγορίας αντικειμένου στις προσομοιώσεις είναι πολύ συναρπαστική, ειδικά καθώς έχουμε ήδη εντοπίσει μερικούς υποψήφιους που υπάρχουν στον δικό μας γαλαξία» αναφέρει Δρ. Έθαν Τέιλορ μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Μαθηματικών και Φυσικής του Πανεπιστημίου του Surrey, εκ των επικεφαλής της μελέτης.

Το επόμενο βήμα είναι να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη αυτών των «νάνων όμοιων με σφαιρωτά σμήνη» μέσω στοχευμένων παρατηρήσεων με τηλεσκόπια, συμπεριλαμβανομένου του James Webb Space και μελλοντικών φασματοσκοπικών ερευνών. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει στους αστρονόμους νέους τρόπους να ελέγξουν θεωρίες για τη σκοτεινή ύλη και να παρέχει μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες για τον εντοπισμό της πρώτης γενιάς «αστέρων χωρίς μέταλλα» στο Σύμπαν.

