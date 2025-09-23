Καρχαρίες καταγράφονται σε ερωτικό τρίο για πρώτη φορά (βίντεο)

Ερευνητές που παρατηρούσαν καρχαρίες ενός απειλούμενου είδους ανοιχτά της Νέας Καληδονίας είχαν μια απρόσμενη έκπληξη όταν έγιναν μάρτυρες του πρώτου καταγεγραμμένου «τρίο» καρχαριών στον κόσμο. Οι ερευνητές που δημοσιεύουν τα ευρήματα τους στην επιθεώρηση «Journal of Ethology» ελπίζουν ότι η ανακάλυψη αυτή θα βοηθήσει την έρευνα τεχνητής σπερματέγχυσης με στόχο την επαναεισαγωγή του απειλούμενου είδους στη φύση.

Δύο αρσενικοί καρχαρίες λεοπαρδάλεις ζευγάρωσαν διαδοχικά με ένα θηλυκό με όλη την αλληλεπίδραση να διαρκεί 110 δευτερόλεπτα. «Τελείωσε γρήγορα και για τα δύο αρσενικά, το ένα μετά το άλλο. Ο πρώτος χρειάστηκε 63 δευτερόλεπτα, ο δεύτερος 47» λέει ο Δρ. Χιούγκο Λασός θαλάσσιος βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Sunshine Coast μέλος της ερευνητικής ομάδας ο οποίος παρατηρούσε τους καρχαρίες κάνοντας snorkeling (κολύμβηση με αναπνευστήρα) 15 χλμ. ανοιχτά της Νέας Καληδονίας και κατέγραψε σε βίντεο το σπάνιο περιστατικό.

Η παρατήρηση αυτή είναι αξιοσημείωτη καθώς η αναπαραγωγική συμπεριφορά των καρχαριών σπάνια καταγράφεται στη φύση πόσο μάλλον η διαδοχική σύζευξη πολλών αρσενικών με ένα θηλυκό. Στη συνέχεια, τα αρσενικά «έχασαν όλη τους την ενέργεια» και έμειναν ακίνητα στον βυθό της θάλασσας. Αντίθετα, ο θηλυκός καρχαρίας «κολύμπησε μακριά ζωηρά».

Αυτό θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη παρατήρηση δύο αρσενικών του είδους να συνουσιάζονται με ένα θηλυκό. Ωστόσο, οι καρχαρίες δεν είναι τα μόνα ζώα που επιδίδονται σε τρίο ζευγαρώματος. Οι πίθηκοι μπονόμπο, τα ρινοδέλφινα, οι γκρίζες φάλαινες, οι ύαινες και οι λεμούριοι είναι μερικά μόνο από τα πλάσματα που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν να απολαμβάνουν αυτή την ερωτική συμπεριφορά.

Ο καρχαρίας λεοπάρδαλη (Triakis semifasciata) είναι ένα είδος καρχαρία το οποίο ανήκει στην οικογένεια των Τριακίδων, την ίδια με το γαλέο. Απατάνται στις ακτές του Ειρηνικού κυρίως από το Όρεγκον των ΗΠΑ μέχρι το Μαζατλάν στο Μεξικό. Συνήθως έχουν μήκος από 1,2 έως 1,5 μέτρα. Έχει λεπτό σώμα και αναγνωρίζεται εύκολα από το εντυπωσιακό μοτίβο των μαύρων σελόμορφων σχεδίων και τα μεγάλα σημεία στην πλάτη του, από το οποίο προέρχεται το όνομά του. Τα μεγάλα κοπάδια καρχαριών λεοπαρδάλεις είναι κοινό θέαμα σε κόλπους και εκβολές ποταμών, κολύμποντας σε αμμώδη ή λασπώδη πεδία ή περιοχές με βράχους κοντά υφάλους. Συχνάζουν κοντά στις ακτές σε βάθος μικρότερο από 4 μέτρα.

Naftemporiki.gr