Τι είναι ο υπερτυφώνας που απειλεί Φιλιππίνες, Ταϊβάν και Χονγκ Κονγκ (βίντεο)

Δορυφορική εικόνα του υπεερτυφώνα Ραγκάσα

Πρόκειται για ένα εξαιρετικής έντασης φαινόμενο.

Με τον υπερτυφώνα Ραγκάσα (ή Νάντο) να σαρώνει τον Ειρηνικό με ανέμους που ξεπερνούν τα 250 χλμ./ώρα, Φιλιππίνες και Ταϊβάν τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Συναγερμός έχει σημάνει και στο Χονγκ Κονγκ, όπου το διεθνές αεροδρόμιο εξετάζει την αναστολή επιβατικών πτήσεων. Γιατί αυτές οι καταιγίδες ονομάζονται υπερτυφώνες και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Ο υπερτυφώνας (super typhoon) είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός τροπικός κυκλώνας που σχηματίζεται κυρίως στον Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Ουσιαστικά είναι η ίδια κατηγορία φαινομένου με τον τυφώνα (typhoon) ή τον κυκλώνα (cyclone) αλλά η διαφορά είναι η ένταση. Ο όρος υπερτυφώνας χρησιμοποιείται από το Joint Typhoon Warning Center (JTWC) για τυφώνες που αναπτύσσουν ταχύτητες ανέμου άνω των 240 χλμ./ώρα.

Οι υπερτυφώνες είναι από τα πιο ισχυρά και καταστροφικά καιρικά φαινόμενα στη Γη, με δυνατότητα να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές από:

* καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες

* τρομερά ισχυρούς ανέμους

* καταιγίδες με κύματα που κατακλύζουν παράκτιες περιοχές

