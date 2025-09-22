Εντυπωσιακό υποβρύχιο σκούτερ από τη Lamborghini (βίντεο)

H Lamborghini αποφάσισε να βάλει την υπογραφή της σε ένα υποβρύχιο σκούτερ με σχεδιασμό και επιδόσεις παρόμοιες με αυτές των εντυπωσιακών οχημάτων της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το Seabob είναι ένα ηλεκτρικό υποβρύχιο σκούτερ που δημιούργησε η γερμανική εταιρεία Cayago και επιτρέπει σε ένα άτομο να κινείται άνετα και με ταχύτητα πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού χωρίς κόπο. Χρησιμοποιείται για την εξερεύνηση του βυθού προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για σνόρκελινγκ ή καταδύσεις.

Η Lamborghini συνεργάστηκε με την Cayago για μια ειδική έκδοση του διάσημου Seabob. Η γερμανική εταιρεία δηλώνει ότι αυτή η εκδοχή του σκούτερ είναι και η πιο ισχυρή που υπάρχει. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Lamborghini δημιουργεί ένα «supercar για τη θάλασσα». Στις αρχές της δεκαετίας συνεργάστηκε με την Tecnomar για το σπορ γιοτ Lamborghini 63 με ισχύ 4,000 ίππων. Το νέο Seabob Special Edition 63 (SE63) είναι ένα πολύ πιο προσιτό «θαλάσσιο παιχνίδι». Το 63 στο όνομα του σκούτερ είναι αναφορά στο 1963 που ήταν η χρονιά που η Lamborghini πέρασε από την κατασκευή τρακτέρ στα σπορ αυτοκίνητα

Η συνεργασία βασίζεται στο Seabob F9 νέας γενιάς, που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια του Studio F.A. Porsche. Το SE63 έχει ελαφρώς ανανεωμένη εμφάνιση, με στοιχεία εμπνευσμένα από τα σημερινά supercars της Lamborghini, όπως η γωνιώδης μάσκα του Revuelto και τα εξαγωνικά φώτα του Temerario.

Το SE63 μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 35 χλμ./ώρα, να καταδυθεί σε βάθος 25 μέτρων και έχει αυτονομία 60 λεπτών με μία φόρτιση. Η τιμή του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή αλλά εκτιμάται ότι θα κινείται σε επίπεδα πέριξ των 25-30 χιλιάδων ευρώ.

Naftemporiki.gr