O Τζεφ Μπέζος θα στείλει στη Σελήνη το ρομποτικό εξερευνητή της NASA (βίντεο)

Ο υπηρεσιακός διοικητής της NASA Σον Ντάφι ανακοίνωσε ότι η αποστολή εξερεύνησης της Σελήνης VIPER που είχε τεθεί σε αναστολή θα πραγματοποιηθεί και το εγχείρημα αναλαμβάνει η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία του ιδρυτή και επικεφαλής της Amazon Τζεφ Μπέζος.

«Η NASA ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας να εξερευνήσει περισσότερα τμήματα της Σελήνης από ποτέ και αυτή η απόφαση είναι απλώς ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους αξιοποιούμε την αμερικανική βιομηχανία για να υποστηρίξουμε μια μακροπρόθεσμη αμερικανική παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης» δήλωσε ο Σον Ντάφι.

Η αποστολή VIPER σχεδιάστηκε ως βασικό κομμάτι του προγράμματος Artemis της NASA, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας πάνω και γύρω από τη Σελήνη έως το 2030 περίπου. Αυτή η παρουσία θα επικεντρωθεί στη νότια πολική περιοχή της Σελήνης, η οποία πιστεύεται ότι φιλοξενεί μεγάλα αποθέματα παγοκρυστάλλων.

Η αποστολή περιλαμβάνει ένα ρομποτικό όχημα σε μέγεθος παρόμοιο με το αυτοκινητάκι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των παικτών στο γκολφ. Το ρόβερ που ονομάζεται VIPER (Volatiles Investigating Polar Explorer Rover) επρόκειτο να εκτοξευθεί αρχικά το 2023 αλλά για διαφόρους αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα ημερομηνία για το Νοέμβριο του 2024 αλλά ούτε τότε κατέστη εφικτό και η NASA πάγωσε την αποστολή η οποία φαινόταν ότι οδηγούνταν σε ακύρωση αλλά όπως φαίνεται η αμερικανική διαστημική υπηρεσία αποφάσισε να της δώσει μια νέα ευκαιρία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Blue Origin θα εκτοξεύσει το 2027 με δικό της πυραυλικό σύστημα μια επίσης δικού της σχεδιασμού και κατασκευής σεληνάκατο η οποία θα μεταφέρει το ρόβερ στη Σελήνη.

Το VIPER είναι προγραμματισμένο να προσσεληνωθεί σε ένα σημείο κοντά στην άκρη του μεγάλου κρατήρα Νόμπιλε που έχει διάμετρο 73 χιλιόμετρα στο νότιο πόλο του φυσικού μας δορυφόρου. Ένα μεγάλο μέρος του κρατήρα παραμένει σχεδόν σε μόνιμη σκιά από τον Ήλιο κάτι που αυξάνει την πιθανότητα ανακάλυψης νερού σε παγωμένη μορφή στο υπέδαφος του.

Ο εντοπισμός και στη συνέχεια η αξιοποίηση σεληνιακού νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια μόνιμης παραμονής του ανθρώπου στο φεγγάρι αφού το… τοπικό νερό θα μπορεί να τροφοδοτεί τις βάσεις και αργότερα άλλες εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν εκεί με πόσιμο νερό και οξυγόνο ή υδρογόνο για κάθε χρήση όπως για παράδειγμα, για δημιουργία πυραυλικών καυσίμων.

Η αποστολή

Το ρόβερ έχει κατασκευάσει η αμερικανική εταιρεία Astrobotic και το κόστος κατασκευής έφτασε τα 200 εκατ. δολάρια. Το κινούμενο με ηλιακή ενέργεια και βάρους 450 κιλών ρόβερ θα χρησιμοποιήσει τρυπάνια, τρία φασματόμετρα και άλλο εξοπλισμό ανίχνευσης χημικών ουσιών για να εντοπίσει αποθέματα νερού σε μορφή πάγου σε βάθος έως ένα μέτρο κάτω από τη σεληνιακή επιφάνεια.

Θα πραγματοποιήσει επίσης γεωλογικές μελέτες για να καταγραφούν δεδομένα για τα υλικά και μεταλλεύματα της Σελήνης που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα για τον άνθρωπο σε διάφορα επίπεδα (τοπικής χρήσης, εμπορικής εκμετάλλευσης κ.α.)

Η αποστολή έχει σχεδιαστεί αρχικά για περίοδο περίπου τριών μηνών αλλά πολλές φορές ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται αν ο πρωταγωνιστής μιας αποστολής (σκάφος, ρομπότ κ.α.) αποδειχθεί ανθεκτικός και μπορεί να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

