Άλλα 900 εκατ. δολάρια έριξε η Nvidia στο μεγάλο παζάρι των μεταγραφών στη βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης

Η Nvidia ξόδεψε πάνω από 900 εκατομμύρια δολάρια για να προσλάβει το διευθύνοντα σύμβουλο της Enfabrica μαζί με άλλους υπαλλήλους της νεοφυούς εταιρείας που ειδικεύεται στο hardware τεχνητής νοημοσύνης καθώς και για να αποκτήσει άδεια χρήσης της τεχνολογίας της.

Η συμφωνία θυμίζει πρόσφατες εξαγορές από τεχνολογικούς κολοσσούς είτε εταιρειών ΑΙ έναντι τεράστιων ποσών είτε μεταγραφές ταλαντούχων μηχανικών στους οποίους προσφέρονται αμοιβές παρόμοιες με αυτές των κορυφαίων αστέρων του αθλητισμού ύψους δεκάδων εκατ. δολαρίων. Η Nvidia κατέβαλε μετρητά και μετοχές στη συναλλαγή σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο CEO της Enfabrica, Ρόχαν Σανκάρ εντάχθηκε ήδη στη Nvidia.

Η Nvidia αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε με την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI στα τέλη του 2022. Οι μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της, που αγοράζονται συνήθως σε μεγάλες συστοιχίες, τροφοδοτούν την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και επιτρέπουν στους παρόχους cloud να προσφέρουν υπηρεσίες AI στους πελάτες τους.

Η Enfabrica, που ιδρύθηκε το 2019, δηλώνει ότι η τεχνολογία της μπορεί να συνδέσει περισσότερες από 100,000 GPUs μεταξύ τους. Πρόκειται για λύση που θα μπορούσε να βοηθήσει τη Nvidia να προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα γύρω από τα τσιπ της, ώστε οι συστοιχίες να λειτουργούν ουσιαστικά σαν ένας ενιαίος υπολογιστής.

Αν και οι παλαιότερες AI κάρτες γραφικών της Nvidia, όπως η A100, ήταν μεμονωμένοι επεξεργαστές τοποθετημένοι σε servers, τα πιο πρόσφατα προϊόντα της διατίθενται σε ψηλούς racks με 72 GPUs να συνεργάζονται. Αυτό το είδος συστήματος υπάρχει μέσα στο data center των 4 δισ. δολαρίων στο Ουισκόνσιν που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Microsoft. Να σημειωθεί ότι η Nvidia είχε επενδύσει στην Enfabrica σε ένα κύκλο χρηματοδότησης το 2-23 προσφέροντας 125 εκατ. δολάρια.