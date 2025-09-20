Ποια είναι η εταιρεία που δέχτηκε την κυβερνοεπίθεση προκαλώντας χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Kυβερνοεπίθεση με στόχο έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης έχει διαταράξει τη λειτουργία σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπως το Χίθροου του Λονδίνου, τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και του Βερολίνου. Η Collins Aerospace η οποία δέχτηκε την κυβερνοεπίθεση δεν είναι μια απλή εταιρεία παροχής υπηρεσιών αλλά μια από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα της αεροδιαστημικής και της άμυνας, που σχεδιάζει, κατασκευάζει και υποστηρίζει συστήματα κι εξαρτήματα για αεροπλάνα, ελικόπτερα, στρατιωτικές εφαρμογές και αεροδιαστημικά προγράμματα.

Ιδρύθηκε το 2018 με τη συγχώνευση της Rockwell Collins και της UTC Aerospace Systems. Έχει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με σημαντική παρουσία σε πολλές χώρες. Ανήκει στην RTX Corporation (πρώην Raytheon Technologies). Έχει πάνω από 80,000 υπαλλήλους παγκοσμίως.

Τι κάνει

· Κατασκευή εξωτερικών δομικών στοιχείων αεροσκαφών (κουκούλες κινητήρων, δομές κινητήρων, πτερύγια, επιφάνειες ελέγχου πτήσης, πόρτες, πληρώματα αεροσκαφών κτλ.)

· Ηλεκτρονικά συστήματα για αεροσκάφη: πλοήγηση, επικοινωνία, συστήματα ασφάλειας πτήσης.

· Εξοπλισμός και σχεδίαση εσωτερικών καμπινών, καθισμάτων, ανέσεων κ.ά.

Συστήματα που ελέγχουν κινητήρες, έλεγχο πτήσης, λειτουργίες πτήσης, υδραυλικά / μηχανικά συστήματα.

· Συστήματα που υποστηρίζουν στρατιωτικές αποστολές, διαχείριση αεροπορικής κίνησης, συνδεσιμότητα, υποδομές αεροδρομίων, υπηρεσίες after-market (συντήρηση, επισκευές).

· Επενδύει σε νέες τεχνολογίες — πιο αποδοτικές δομές, πιο ελαφριά υλικά, μείωση κατανάλωσης, συνδεσιμότητα, αυτονομία, πιο βιώσιμες πτήσεις.

Naftemporiki.gr