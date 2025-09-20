Η τέλεια σάλτσα ζυμαρικών και η πίτσα που προτιμούν οι… σαύρες πρωταγωνιστές στα φετινά Νόμπελ τρελής επιστήμης

Η έρευνα για το τέλειο σάλτσα ζυμαρικών, μία άλλη για τα είδη πίτσας που προτιμούν να τρώνε οι σαύρες, και μια μελέτη που αναρωτήθηκε αν το να βάφεις αγελάδες με ρίγες τις προστατεύει από τις μύγες, συγκαταλέγονται στους νικητές των βραβείων Ig Nobel 2025 τα οποία απονέμονται για αστεία αλλά και πρωτότυπα επιστημονικά επιτεύγματα.

Τα βραβεία Ig Nobel, που δίνονται κάθε Σεπτέμβριο, τιμούν ευρηματικές επιστημονικές ανακαλύψεις που πρώτα «κάνουν τον κόσμο να γελάσει και μετά να σκεφτεί». Οργανώνονται κάθε χρόνο από το σατιρικό επιστημονικό περιοδικό Annals of Improbable Research (AIR – Χρονικά της Απίθανης Έρευνας) και φέτος η τελετή έγινε στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Τα βραβεία διοργανώνονται από το 1991 και το όνομα τους είναι ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη ignoble (“επαίσχυντoς, ευτελής”) και το Βραβείο Νόμπελ.

Φυσική

Το φετινό βραβείο πήρε μια διεθνής ομάδα ερευνητών από Αυστρία, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία που κατάφερε να λύσει το μυστήριο του τέλειου cacio e pepe, του εμβληματικού ιταλικού πιάτου με ζυμαρικά, πιπέρι και Pecorino Romano. Η «ανακάλυψη» τους βασίστηκε στη φυσική που συνήθως εφαρμόζεται σε εξωτικά υλικά και βιομηχανικές διεργασίες ώστε να πετύχουν τη σωστή γαλακτωματοποίηση τυριού και νερού ζυμαρικών χωρίς να καταρρεύσει η σάλτσα σε σβώλους.

Γεωργία

Ερευνητές από την Ιαπωνία τιμήθηκαν για το πείραμά τους όπου έβαψαν αγελάδες με λευκές ρίγες – διαπιστώνοντας ότι έτσι προσελκύουν λιγότερες μύγες. «Όταν το έκανα, ήλπιζα ότι θα κερδίσω το Ig Nobel. Ήταν το όνειρό μου. Απίστευτο», δήλωσε ο Tomoki Kojima στο Associated Press.

Διατροφή

Η μελέτη που κέρδισε το βραβείο διατροφής αφορούσε τις σαύρες-ουράνιο τόξο, οι οποίες σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο Τόγκο έκλεβαν πίτσες από τουρίστες. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι προτιμούσαν την πίτσα τεσσάρων τυριών και μάλιστα έρχονταν από μακριά ή κατέβαιναν από τα δέντρα για να τη φάνε.

Χημεία

Το βραβείο χημείας πήγε σε έρευνα που μελέτησε αν η κατανάλωση τεφλόν σε σκόνη (PTFE) – το υλικό των αντικολλητικών σκευών – θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο του φαγητού χωρίς να προσθέτει θερμίδες. Σε πειράματα με ποντίκια, μια δίαιτα με 25% PTFE για 90 μέρες έδειξε ότι τα ζώα δεν εμφάνισαν τοξικότητα και μάλιστα έχασαν βάρος.

Άλλες κατηγορίες

* Μελέτη για το αν το αλκοόλ βοηθά στη βελτίωση της προφοράς ξένων γλωσσών.

* Έρευνα δεκαετιών για την ανάπτυξη των νυχιών.

* Στην κατηγορία αεροπορίας, μια ομάδα τιμήθηκε για τη μελέτη της επίδρασης του αλκοόλ στις ικανότητες πτήσης και προσανατολισμού των νυχτερίδων.