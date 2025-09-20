Τεχνητή νοημοσύνη «αλήθειας» και εταιρεία ανταγωνιστή της Microsoft ετοιμάζει ο Ελον Μασκ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, διαστημόπλοια, social media, υπόγειοι αυτοκινητόδρομοι, νευροτεχνολογία, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και… συνεχίζει. Ο Ελον Μασκ ετοιμάζεται για νέες επιχειρηματικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times ο Μασκ πέρασε όλο το καλοκαίρι του στην xAI την εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που ίδρυσε πριν από 2 χρόνια με στόχο να ανταγωνιστεί την OpenAI που δημιούργησε το ChatGPT αλλά και να βάλει το δικό του αποτύπωμα στην δυναμικά εξελισσόμενη βιομηχανία ΑΙ.

Ο Μασκ οργάνωσε μια συνάντηση με εργαζομένους της xAI το περιεχόμενο της οποίας γνωρίζει η αμερικανική εφημερίδα και αναφέρθηκε στην τεχνολογία που οραματίζεται. «Θέλω να δημιουργήσετε συστήματα που να είναι στο μέγιστο βαθμό αναζητητές της αλήθειας. Είμαστε η μόνη εταιρεία όπου η αποστολή είναι η αλήθεια. Αν εξαναγκάσεις την τεχνητή νοημοσύνη να λέει ψέματα ή να πιστεύει πράγματα που δεν είναι αληθινά διατρέχεις τεράστιο κίνδυνο να δημιουργήσεις ένα δυστοπικό μέλλον» ανέφερε στη συνάντηση ο Μασκ.

Από τότε που ήρθε σε ρήξη με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Ιούνιο ο 54χρονος Μασκ έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην xAI η οποία κατασκευάζει το chatbot Grok και αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 120 δισ. δολάρια. Έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση «χαμένη υπόθεση», αλλά πιστεύει ότι η ΤΝ θα φέρει επανάσταση στην κοινωνία. Και επιμένει ότι η xAI μπορεί να δημιουργήσει τεχνολογία που θα βοηθήσει τελικά και τις άλλες του επιχειρήσεις, όπως την Tesla και τη SpaceX.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο Μασκ πέρασε τον περισσότερο χρόνο του στα γραφεία της xAI στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια δουλεύοντας σε φρενήρεις ρυθμούς που συχνά παρατείνονταν μέχρι την επόμενη μέρα σύμφωνα την εφημερίδα που επικαλείται ως πηγή τρία άτομα που γνωρίζουν τις δραστηριότητες της εταιρείας. Σε πολλές περιπτώσεις όπως έχει κάνει και με άλλες εταιρείες του κοιμόταν στο γραφείο.

Η εστίασή του στην xAI γεννά ερωτήματα για το πόσο χρόνο αφιερώνει στις υπόλοιπες εταιρείες του, την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της Tesla πιέζει για ένα πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισ. δολαρίων, με στόχο να τον παρακινήσει να βελτιώσει τις επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού ο Μασκ αναδιοργάνωσε την xAI ξεκινώντας μια επιθετική εκστρατεία στρατολόγησης μηχανικών ενώ παράλληλα απομάκρυνε σημαντικούς ερευνητές της εταιρείες ενώ άλλοι αποχώρησαν μόνοι τους επειδή θεώρησαν ότι η xAI εγκατέλειψε την επιστήμη για προϊόντα που τραβούσαν την προσοχή, όπως ένα chatbot που μερικές φορές παρήγαγε προσβλητικό περιεχόμενο ή παρήγαγε συνομιλίες φλερταρίσματος με χρήστες.

Την ίδια ώρα η xAI δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια για ανάπτυξη τεχνολογιών χωρίς να είναι ξεκάθαρο πόσα έσοδα φέρνει. Ο Μασκ και τα στελέχη του δήλωσαν πριν από λίγες μέρες ότι το Grok έχει πλέον 64 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Για σύγκριση, το ChatGPT της OpenAI προσελκύει περίπου 700 εκατομμύρια χρήστες εβδομαδιαίως. Ο Μασκ έκανε επίσης υπεραισιόδοξες προβλέψεις ότι τα προϊόντα της xAI θα βοηθήσουν να πενταπλασιαστούν τα διαφημιστικά έσοδα στο Χ, φτάνοντας τα 10 δισ. δολάρια ετησίως.

Ο Μασκ όμως παράλληλα με την αναδιοργάνωση της xAI έβαλε στα σκαριά και τη δημιουργία μιας θυγατρικής εταιρείας της xAI η οποία θέλει να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην Microsoft αναπτύσσοντας λογισμικό το οποίο θα είναι εξ ολοκλήρου προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα παρεμβαίνει πουθενά ανθρώπινο χέρι ενώ και η εταιρεία θα λειτουργεί κατά βάση ψηφιοποιημένα. Ο Μασκ αποφάσισε να δώσει ένα περιπαικτικό ως προς την Microsoft όνομα στο νέο του πρότζεκτ βαφτίζοντας το… Macrohard.

