Δείτε τι μπορούν να κάνουν τα MIG-31 που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MIG-31 εισήλθαν στον εσθονικό εναέριο χώρο, χωρίς να έχουν λάβει άδεια, και παρέμειναν εκεί για περίπου 12 λεπτά, όπως κατήγγειλε σήμερα η κυβέρνηση της Εσθονίας. Ποιά είναι όμως τα MIG-31 που χρησιμοποιεί η ρωσική αεροπορία;
Βασικά χαρακτηριστικά:
* Πρωτοπέταξαν το 1975 και μπήκαν σε υπηρεσία το 1981
* Σχεδιάστηκαν για να αντικαταστήσουν το MiG-25 «Foxbat»
* Διαθέτουν μέγιστη ταχύτητα περίπου Mach 2.8 (πάνω από 3,000 χλμ/ώρα)
* Έχουν πολύ μεγάλο επιχειρησιακό ύψος και ακτίνα δράσης, ικανά να περιπολούν και να αναχαιτίζουν στόχους σε τεράστιες αποστάσεις
* Φέρουν ισχυρά ραντάρ Zaslon, τα πρώτα με ηλεκτρονική σάρωση σε μαχητικό αεροσκάφος, ικανά να εντοπίζουν πολλαπλούς στόχους
* Μπορούν να οπλιστούν με πυραύλους αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας (όπως οι R-33, R-37) και πιο πρόσφατα με τον υπερηχητικό πύραυλο Kinzhal
* Τα MiG-31 είναι σχεδιασμένα κυρίως για αναχαίτιση δηλαδή για την καταστροφή εχθρικών βομβαρδιστικών, αναγνωριστικών αεροσκαφών ή πυραύλων κρουζ πριν πλησιάσουν σε ρωσικό εναέριο χώρο.
