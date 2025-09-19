Logo Image

Ανακαλύφθηκε απολίθωμα δελφινιού ηλικίας 12 εκατ. ετών σε έρημο του Περού

Ο σκελετός του πανάρχαιου δελφινιού. πηγή φωτό (REUTERS/Gerardo Marin)

Η περιοχή που βρέθηκε ήταν κάποτε μια θάλασσα με πλούσιο οικοσύστημα.

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη από παλαιοντολόγους στη Λίμα το απολίθωμα ενός προϊστορικού δελφινιού ηλικίας 12 εκατομμυρίων ετών που βρέθηκε στο νότιο Περού. Ο μήκους τριάμισι μέτρων απολιθωμένος σκελετός  βρέθηκε σχεδόν ανέπαφος στην έρημο του Οκουκάχε, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της περουβιανής πρωτεύουσας.

«Είναι ένα είδος δελφινιού το οποίο ζούσε πριν από περίπου 12 εκατομμύρια χρόνια» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο παλαιοντολόγος Μάριο Γκαμάρα στο πέρας συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Γεωλογίας, Ορυχείων και Μεταλλουργίας.

«Έχουμε έναν σχεδόν πλήρη σκελετό, γεγονός το οποίο επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μελέτες για ολόκληρο το ζώο: πώς μετακινείτο, πώς κολυμπούσε, τι έτρωγε ή πόσα χρόνια ζούσε», εξήγησε ο ειδικός. Η Οκουκάχε είναι μια έρημος που είναι πολύ δημοφιλής στους παλαιοντολόγους. Πριν από λίγο περισσότερο από είκοσι χρόνια βρέθηκαν εκεί τα απολιθώματα φαλαινών, δελφινιών, καρχαριών κι άλλων ειδών της Μειοκαίνου, γεωλογική περίοδος που άρχισε πριν από 23 εκατομμύρια χρόνια και τελείωσε πριν από περίπου 5 εκατομμύρια χρόνια.

Naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

