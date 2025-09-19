Το Hubble φωτογράφισε ένα λευκό νάνο να «γευματίζει» με συντρίμμια ενός πλανήτη που προηγουμένως είχε καταστρέψει (βίντεο)

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» ομάδα αστρονόμων παρουσιάζει την ανακάλυψη ενός λευκού νάνου (ενός υπολείμματος άστρου) ο οποίος… καταπίνει τα θραύσματα ενός πλανήτη στο μέγεθος του Πλούτωνα τον οποίο τράβηξε με τη βαρυτική έλξη κοντά του και τον διέλυσε.

Τα μεγάλου μεγέθους άστρα όταν εξαντλούνται τα καύσιμα τους αυτοκαταστρέφονται σε τρομερές εκρήξεις (σουπερνόβα) οι οποίες διασπείρουν στο Διάστημα εμπλουτισμένα υλικά για τη γέννηση νέων άστρων και άλλων κοσμικών δομών.

Σε μικρομεσαία άστρα η διαδικασία αυτοκαταστροφής είναι διαφορετική. Τα άστρα όταν… σωθούν τα καύσιμα τους αρχικά διογκώνονται πολύ μετατρεπόμενα σε ερυθρούς γίγαντες και στη συνέχεια συρρικνώνονται απομένοντας ένα μικρός πυρήνας λευκού χρώματος.

Σε απόσταση 260 ετών φωτός από τη Γη βρίσκεται ένας λευκός νάνος ο οποίος αποτελεί το υπόλειμμα ενός άστρου γύρω από το οποίο είχε δημιουργηθεί ένα πλανητικό σύστημα παρόμοιο με το ηλιακό μας σύστημα. Αυτός ο λευκός νάνος υπολογίζεται ότι έχει μάζα ίση περίπου με αυτή της μισής μάζας του Ήλιου αλλά όλη αυτή η μάζα είναι συμπυκνωμένη σε ένα σώμα με μέγεθος παρόμοιο με αυτό της Γης.

Το σύστημα αυτό διέθετε πλανήτες και ζώνες όπως αυτή της Ζώνης Κάιπερ του ηλιακού μας συστήματος, ένας δακτύλιος παγωμένων λόγω τεράστιας απόστασης από το άστρο αντικειμένων που ξεκινούν από μικρούς διαστημικούς βράχους και φτάνουν σε επίπεδα πλανητών όπως ο Πλούτωνας. Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι η βαρυτική έλξη του λευκού νάνου τράβηξε κοντά του ένα σώμα από τη παγωμένη ζώνη του συστήματος παρόμοιου μεγέθους με αυτό του Πλούτωνα. Η τρομερή βαρυτική ισχύς του λευκού νάνου συνέθλιψε το διαστημικό σώμα και τα συντρίμμια του… καταναλώνονται τώρα από τον λευκό νάνο.

«Μείναμε έκπληκτοι. Δεν περιμέναμε να βρούμε παγωμένα υλικά κοντά στο λευκό νάνο. Αυτό γιατί οι κομήτες και τα αντικείμενα που βρίσκονται σε περιοχές όπως η Ζώνη Κάιπερ εκτινάσσονται έξω από τα πλανητικά τους συστήματα νωρί, καθώς τα άστρα τους εξελίσσονται σε λευκούς νάνους. Όμως εδώ ανιχνεύουμε άφθονα τέτοια υλικά. Αυτό είναι έκπληξη τόσο για τους αστρονόμους που μελετούν λευκούς νάνους όσο και για όσους ερευνούν εξωπλανήτες» αναφέρει η Σνεχαλάτα Σαχού από το Πανεπιστήμιο του Warwick στη Βρετανία επικεφαλής της μελέτης.

Ο Ήλιος σε περίπου πέντε δισ. έτη θα μετατραπεί σε ένα λευκό νάνο και θεωρείται δεδομένο ότι στη φάση του ερυθρού γίγαντα θα εξαφανίσει ή θα καταστρέψει ολοσχερώς τους εσωτερικούς βραχώδεις πλανήτες (Ερμή, Αφροδίτη, Γη) αλλά με αυτή την ανακάλυψη μπορούμε να δούμε και φαινόμενα που θα συμβούν με τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά από το μητρικό μας άστρο.

