Ένα βήμα πιο κοντά στην… ανάσταση του εξαφανισμένου Dodo

Αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας ανακοίνωσε ότι έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα για να επαναφέρει στη ζωή ένα διάσημο εξαφανισμένο μεγάλο πτηνό που ζούσε σε νησί του Ινδικού Ωκεανού.

Στον Μαυρίκιο, το όμορφο νησί του Ινδικού Ωκεανού, ζούσε για αιώνες αμέριμνο ένα πτηνό μεγαλύτερο από την γαλοπούλα που δεν πετούσε. Το πτηνό που έγινε γνωστό με το όνομα Dodo αποτέλεσε ένα ακόμη θύμα των ανθρώπων. Όταν τον 17ο αιώνα έφτασαν στο νησί οι πρώτοι ευρωπαίοι εξερευνητές και αργότερα οι πρώτοι άποικοι (κυρίως Ολλανδοί) βρήκαν το dodo ένα εξαιρετικό θήραμα ενώ τα ζώα που έφεραν οι άποικοι μαζί τους βρήκαν μεγάλη… λιχουδιά τα αβγά του πτηνού.

Αν και η μοίρα του πτηνού ήταν προδιαγεγραμμένη από τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους οι άνθρωποι στο νησί του η εξαφάνιση του επιταχύνθηκε επειδή το Dodo δεν είχε τα κατάλληλα εξελικτικά αντανακλαστικά για να προσπαθήσει να προστατέψει τον εαυτό του. Στη θέα των άγνωστων για αυτό ανθρώπων δεν φοβήθηκε ποτέ και τους πλησίαζε ενώ ακόμη και όταν οι άνθρωποι άρχιζαν να τα εξοντώνουν δεν ακολούθησε καμία αμυντική τακτική. Υπάρχει μια διχογνωμία των ειδικών και των σχετικών καταγραφών για το πότε εξοντώθηκε το τελευταίο Dodo αλλά σε κάθε περίπτωση το πτηνό εξαφανίστηκε στα τέλη του 17ου αιώνα.

Τον περασμένο Μάρτιο ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την παλαιογενετίστρια Μπεθ Σαπίρο καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Σάντα Κρουζ ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αποκωδικοποιήσει το γονιδίωμα του Dodo. Η Σαπίρο είναι επίσης μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της νεοφυούς εταιρείας Colossal Biosciences που εδρεύει στο Τέξας και ανάμεσα στους ιδρυτές του είναι ο διακεκριμένος γενετιστής Τζορτζ Τσερτς προερχόμενος από το Πανεπιστήμιο του Χαρβαρντ.

Η εταιρεία είχε κάνει γνωστό ότι θα ξεκινήσει μια προσπάθεια να επαναφέρει στη ζωή το Dodo με τεχνικές γονιδιακή επεξεργασίας. Σύμφωνα με τα στελέχη της Colossal αν προσπάθεια αυτή ξεκινήσει άμεσα είναι πιθανό να δούμε ξανά ζωντανό ένα Dodo σε χρονικό ορίζοντας περίπου έξι ετών.

Επειδή το Dodo έχει στενή συγγένεια με τα περιστέρια οι ερευνητές της εταιρείας αναφέρουν ότι μπορεί το ον που θα προκύψει να μην είναι τελικά το Dodo αλλά ένα είδος περιστεριού. Να σημειωθεί ότι η Colossal έχει εκδηλώσει την επιθυμία της να επαναφέρει στη ζωή και άλλα εξαφανισμένα είδη ζώων όπως τα μαμούθ και τον τίγρη της Τασμανίας.

Τα κύτταρα

Η Colossal Biosciences ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι κατάφερε για πρώτη φορά να καλλιεργήσει πρωτογενή γεννητικά κύτταρα περιστεριών (αρχέγονα βλαστικά πρωτογενή κύτταρα) τα οποία αποτελούν πρόδρομα κύτταρα για σπέρμα και ωάρια. Αυτό αποτελεί ένα σύμφωνα με την εταιρεία ένα «καθοριστικό βήμα» για την επιστροφή του Dodo.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει επίσης αναπτύξει γενετικά τροποποιημένα κοτόπουλα που θα λειτουργήσουν ως υποκατάστατα για τα Dodo. Τα κοτόπουλα θα εγχυθούν με πρωτογενή γεννητικά κύτταρα από περιστέρια Nicobar, τους πιο κοντινούς ζωντανούς συγγενείς των Dodo. Μετά τις απαραίτητες γενετικές επεμβάσεις για την αναδημιουργία του επιθυμητού σχήματος σώματος και κεφαλιού οι ερευνητές ευελπιστούν ότι τα κοτόπουλα θα μπορέσουν να αναπαράγουν Dodo.

«Πιστεύουμε ότι η διαδικασία απέχει ακόμη πέντε με επτά χρόνια, αλλά σίγουρα όχι 20», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Colossal Μπεν Λαμ αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Dodo. Η εταιρεία συνεργάζεται με οργανώσεις άγριας ζωής για τον εντοπισμό ασφαλών και ειδικότερα χωρίς αρουραίους περιοχών στο Μαυρίκιο όπου το είδος θα μπορούσε ξανά να ζει περιπλανώμενο εκεί.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πολλά Dodo με αρκετή γενετική ποικιλότητα ενσωματωμένη ώστε να μπορούμε να τα επανεντάξουμε στη φύση όπου θα μπορούν πραγματικά να ευημερήσουν. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε δύο τρία Dodo θέλουμε να φτιάξουμε χιλιάδες» λέει ο Λαμ.

Οι αντιρρήσεις

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συζήτηση για την επαναφορά στη ζωή εξαφανισμένων ειδών βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια στην επιστημονική κοινότητα και έχει ενταθεί μετά τα μεγάλα βήματα προόδου στον τομέα της γενετικής που δείχνει ότι έχει φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο που μπορεί να κάνει πραγματικότητα κάτι που φαινόταν μέχρι πρότινος σενάριο επιστημονικής φαντασίας δηλαδή την… ανάσταση εξαφανισμένων ζώων.

Είναι πολλοί εκείνοι μέσα στην επιστημονική κοινότητα που δεν θέτουν μόνο ζητήματα ηθικής τάξεως αλλά και πρακτικής σημασίας. Λένε κάποιοι για παράδειγμα, ότι η επαναφορά των μαμούθ στη ζωή δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για αυτά τα ζώα αφού θα επανέλθουν σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο και περιβάλλον από αυτό που ζούσαν και δεν θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση να επιβιώσουν ούτε για μικρό χρονικό διάστημα ελεύθερα στη φύση άρα δεν υπάρχει λόγος να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια.

Ανάλογα είναι τα επιχειρήματα και για άλλα εξαφανισμένα είδη όμως υπάρχει και ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας που θεωρεί επιστημονική πρόκληση που θα έχει διαφόρων οφέλη την προσπάθεια επαναφοράς στη ζωή εξαφανισμένων ειδών. Φυσικά στην όλη ιστορία εμπλέκονται και επιχειρηματικά κριτήρια αφού η εμπορική εκμετάλλευση ενός εξαφανισμένου είδους υπόσχεται μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Naftemporiki.gr