NASA: Εξι χιλιάδες είναι πλέον οι εξωπλανήτες που γνωρίζουμε στο γαλαξία μας (βίντεο)

Ήταν δεδομένο ότι υπήρχαν και άλλοι πλανήτες στο Σύμπαν εκτός από αυτούς στο ηλιακό μας σύστημα αλλά τα τεχνικά μέσα που είχαν οι αστρονόμοι στη διάθεση τους δεν επέτρεπαν τον εντοπισμό τους. Ο πρώτος εξωπλανήτης, όπως ονομάζονται οι πλανήτες σε άλλα αστρικά συστήματα, ανακαλύφθηκε το 1992 και 23 μετά η NASA ανακοίνωσε ότι έχουμε ανακαλύψει πλέον έξι χιλιάδες εξωπλανήτες στο γαλαξία μας.

Ο στόλος των διαστημικών τηλεσκοπίων και τα ολοένα και πιο ισχυρά επίγεια τηλεσκόπια σε συνδυασμό με νέες μεθόδους και τεχνικές εντοπισμού πλανητών οδήγησαν σε μια επανάσταση στην αστρονομία κάνοντας την ανακάλυψη πλανητών μακριά από το ηλιακό μας συστήματος μια… ρουτίνα.

Η ανακοίνωση της NASA αναφέρεται στους έξι χιλιάδες εξωπλανήτες η ύπαρξη των οποίων έχει επιβεβαιωθεί αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περίπου οκτώ χιλιάδες εξωπλανήτες η παρουσία των οποίων έχει υποδειχθεί και απομένει η επιβεβαίωση της ύπαρξης τους για να μπουν και αυτοί στην επίσημη λίστα.

Την καταγραφή επιβλέπει το Ινστιτούτο Επιστήμης Εξωπλανητών της NASA (NExScI), με έδρα το Caltech’s IPAC στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια. Υπάρχουν επίσης περισσότεροι από 8 χιλιάδες υποψήφιοι πλανήτες που αναμένουν επιβεβαίωση, με τη NASA να ηγείται παγκοσμίως στην αναζήτηση ζωής στο σύμπαν.

«Αυτό το ορόσημο αντιπροσωπεύει δεκαετίες κοσμικής εξερεύνησης με τη βοήθεια των διαστημικών τηλεσκοπίων της NASA μια εξερεύνηση που άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα βλέπει τον νυχτερινό ουρανό» δήλωσε ο Σον Ντομαγκάλ Γκόλντμαν που ασκεί αυτή την περίοδο χρέη διευθυντή του Τμήματος Αστροφυσικής της NASA.

«Βήμα βήμα, από την ανακάλυψη ως τη μελέτη, οι αποστολές της NASA έχτισαν το θεμέλιο για να απαντηθεί ένα θεμελιώδες ερώτημα: Είμαστε μόνοι; Τώρα, με το επερχόμενο διαστημικό τηλεσκόπιο Nancy Grace Roman και το Habitable Worlds Observatory, η Αμερική θα ηγηθεί στο επόμενο τεράστιο άλμα, στη μελέτη κόσμων σαν τον δικό μας γύρω από άστρα σαν τον Ήλιο μας. Αυτό είναι αμερικανική επινοητικότητα, και μια υπόσχεση ανακάλυψης που μας ενώνει όλους» αναφέρει ο Γκόλντμαν.

Η ποικιλία

Ο πρώτος εξωπλανήτης ανακαλύφθηκε το 1992 και εντοπίστηκε σε ένα σύστημα που βρισκόταν ένα άστρο νετρονίου. Ο πρώτος εξωπλανήτης που κινούνταν σε ένα άστρο παρόμοιο με τον Ήλιο ανακαλύφθηκε το 1995. Αν και πιστεύεται ότι υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες δισ. πλανήτες στο γαλαξία μας η ανεύρεσή τους παρά τα νέα προηγμένα τεχνικά μέσα που διαθέτουν οι αστρονόμοι παραμένει δύσκολη.

Οι περισσότεροι εξωπλανήτες που εντοπίζονται μπορούν να μελετηθούν μόνο έμμεσα αλλά είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν τεράστια ποικιλία, από μικρούς βραχώδεις κόσμους και αέριους γίγαντες, έως πλανήτες πλούσιους σε νερό και άλλους που είναι τόσο καυτοί όσο τα άστρα.

Οι ανακαλύψεις επιτρέπουν όχι μόνο τη μελέτη μεμονωμένων πλανητών με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, αλλά και τη σύγκριση της γενικής «πλανητικής ποικιλίας» με εκείνη του δικού μας ηλιακού συστήματος. Για παράδειγμα, ενώ το ηλιακό μας σύστημα διαθέτει ίσο αριθμό βραχωδών και γιγάντιων πλανητών στο Σύμπαν οι βραχώδεις φαίνεται να είναι συχνότεροι. Επιπλέον έχουν βρεθεί τύποι πλανητών εντελώς διαφορετικοί από τους δικούς μας: πλανήτες μεγέθους Δία που περιστρέφονται πιο κοντά στο άστρο τους απ’ ό,τι ο Ερμής στον Ήλιο· πλανήτες με δύο άστρα, χωρίς άστρο ή γύρω από «νεκρά» άστρα· πλανήτες καλυμμένοι από λάβα άλλοι με πυκνότητα σαν το φελιζόλ και μερικοί με σύννεφα αποτελούμενοι από πολύτιμους λίθους.

«Κάθε διαφορετικός τύπος πλανήτη που ανακαλύπτουμε μας δίνει πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να σχηματιστούν οι πλανήτες και, τελικά, πόσο συχνοί μπορεί να είναι πλανήτες σαν τη Γη και πού πρέπει να τους αναζητήσουμε. Αν θέλουμε να μάθουμε αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αυτή η γνώση είναι απαραίτητη» λέει η Ντον Τζελίνο επικεφαλής του Προγράμματος Εξερεύνησης Εξωπλανητών της NASA (ExEP) στο Εργαστήριο Αεριώθησης, το περίφημο JPL.

