Τεράστιο κέντρο δεδομένων στην Κίνα με εγχώρια τσιπ τεχνητής νοημοσύνης πρώτο βήμα ανεξαρτησίας από την αμερικανική τεχνολογία

Η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών China Unicom έχει δημιούργησε ένα τεράστιο κέντρο δεδομένων με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγονται εγχώρια. Η ανακοίνωση έγινε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV και το νέο data centers χρησιμοποιεί τσιπ που παράγει ο κινεζικός εμπορικός κολοσσός Alibaba και κινεζικές εταιρείες ημιαγωγών.

Το έργο αποτελεί αποτέλεσμα επένδυσης περίπου 390 εκατομμυρίων δολαρίων και βρίσκεται στο Σινίνγκ, στην επαρχία Τσινγκάι. Δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το μέγεθος και την ενεργειακή χωρητικότητα του κέντρου δεδομένων. Η τοπική κυβέρνηση δηλώνει ότι, όταν ολοκληρωθεί, το data center θα διαθέτει υπολογιστική ισχύ 20,000 petaflop ενώ προς το παρόν διαθέτει 3,579 petaflop που παρέχονται από 23,000 εγχώρια παραγόμενα τσιπ AI. Ενα petaflop αντιστοιχεί σε ένα τετράκις εκατ. υπολογισμούς/δευτ.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η υπολογιστική ισχύς έχει υπολογιστεί με βάση τα FP64 (πρότυπο για υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων και μέτρο αναφοράς στη λίστα Top500 υπερυπολογιστών) ή τα FP8 (για υπολογισμούς AI). Η πλειονότητα των τσιπ — περίπου το 72% — έχει αναπτυχθεί από τη μονάδα T-Head της Alibaba, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από εταιρείες όπως οι MetaX, Biren Tech και Zhonghao Xinying. Στο μέλλον, το κέντρο δεδομένων θα φιλοξενεί επίσης τσιπ από τις Tecorigin, Moore Threads και Enflame.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Alibaba αποκάλυψε ότι αναπτύσσει ένα νέο τσιπ συλλογιστικής τεχνητής νοημοσύνης. Το τσιπ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμών και έχει κατασκευαστεί από κινεζική εταιρεία. Συλλογιστική τεχνητή νοημοσύνη είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα εκπαιδευμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί τη γνώση που απέκτησε από την εκπαίδευσή του σε δεδομένα για να λάβει αποφάσεις, να κάνει προβλέψεις ή να εξαγάγει συμπεράσματα από νέα, άγνωστα δεδομένα. Είναι η «λειτουργική φάση» ενός μοντέλου AI όπου εφαρμόζει όσα έμαθε σε πραγματικές καταστάσεις.

Η Κίνα προωθεί την ευρύτερη χρήση εγχώρια παραγόμενων τσιπ και σύμφωνα με αναφορές η αρμόδια ρυθμιστική αρχή του Διαδικτύου της χώρας αποφάσισε να απαγορεύσει στις μεγαλύτερες κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες να αγοράζουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Αυτό ακολουθεί μια οδηγία που εξέδωσε η κινεζική κυβέρνηση τον Αύγουστο, με την οποία υποχρεώνονται οι δημόσιες εταιρείες που διαχειρίζονται εγχώρια κέντρα δεδομένων να προμηθεύονται πάνω από το 50% των τσιπ τους από εγχώριους παραγωγούς.

Να σημειωθεί ότι η Nvidia, που αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, υποχρεώνεται από την αμερικανική κυβέρνηση να πουλά στην Κίνα επεξεργαστές χαμηλότερων επιδόσεων και δυνατοτήτων από αυτά που παράγει και πουλά στις ΗΠΑ με την εταιρεία διαβλέποντας το που οδηγείται η κατάσταση να προσπαθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα να βρει λύση σε αυτό το ζήτημα σε συνεννόηση με το Λευκό Οίκο χωρίς όμως κάποια επιτυχία μέχρι τώρα με αποτέλεσμα η Κίνα να στραφεί άμεσα στην δημιουργία τοπικής βιομηχανίας παραγωγής τσιπ ΑΙ.

Naftemporiki.gr