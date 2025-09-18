Γυαλιά «προσωπικής υπερνοημοσύνης» παρουσίασε ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (βίντεο)

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανέβηκε στη σκηνή την Τετάρτη για να παρουσιάσει τη νέα γενιά φορετών συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη: ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά με μια μικροσκοπική ενσωματωμένη οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας.

Τα Meta Ray-Ban Display glasses αντιπροσωπεύουν το επόμενο βήμα της εταιρείας προς ένα μέλλον όπου όλοι θα περνάμε λιγότερο χρόνο κοιτάζοντας τις οθόνες των κινητών μας. Αντίθετα θα μπορούσαμε να αλληλεπιδρούμε με την τεχνητή νοημοσύνη όπως επίσης με τα μηνύματα, τις φωτογραφίες και την υπόλοιπη διαδικτυακή μας ζωή μέσα από γυαλιά που δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από κοινά γυαλιά οράσεως ή γυαλιά Ηλίου.

Τα γυαλιά καθώς και κάποια displays που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της Metα αποτελούν μέρος της προσπάθειας της εταιρείας να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη της αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των χρηστών ανταγωνιζόμενη άλλους μεγάλους παίκτες του κλάδου για τη δημιουργία των πιο προηγμένων και διαδεδομένων μοντέλων.

«Τα γυαλιά είναι η ιδανική μορφή προσωπικής υπερ-νοημοσύνης, γιατί σου επιτρέπουν να παραμένεις παρών στη στιγμή, ενώ ταυτόχρονα έχεις πρόσβαση σε όλες αυτές τις δυνατότητες AI που σε κάνουν πιο έξυπνο, σε βοηθούν να επικοινωνείς καλύτερα, να βελτιώνεις τη μνήμη σου, τις αισθήσεις σου», είπε ο Ζάκερμπεργκ.

Ο Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε τα νέα προϊόντα κατά τη διάρκεια της κεντρικής ομιλίας στο ετήσιο συνέδριο Connect της Meta όπου παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς και φορετών συσκευών. Η Meta παρουσίασε επίσης την τελευταία έκδοση των πιο απλών Ray-Ban smart glasses, τα Gen 2, καθώς και τα νέα αθλητικά γυαλιά Meta Oakley Vanguard· και νέες εμπειρίες στα Quest 3 VR headsets, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών και μιας νέας συνεργασίας με το Disney+ για το Horizon, την εμβυθιστική εμπειρία «metaverse» της Meta.

Τα έξυπνα γυαλιά παραμένουν ακόμη σχετικά εξειδικευμένο προϊόν, αλλά η αποδοχή από τους καταναλωτές αυξάνεται ραγδαία. Η EssilorLuxottica, μητρική εταιρεία της Ray-Ban και συνεργάτης της Meta, δήλωσε τον Ιούλιο ότι τα έσοδα από τα Meta γυαλιά της τριπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση. Η εταιρεία σχεδιάζει να παράγει 10 εκατομμύρια ζευγάρια Meta glasses τον χρόνο από το 2026.

Μέχρι τώρα, τα Ray-Ban της Meta περιγράφονταν ως γυαλιά που μπορούν «να βλέπουν ό,τι βλέπεις και να ακούν ό,τι ακούς». Με τα νέα Meta Ray-Ban Display, οι χρήστες αποκτούν και οπτική ανατροφοδότηση που τους επιτρέπει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τη συσκευή.

Η οθόνη είναι ένα μικρό πάνελ στο εσωτερικό της δεξιάς πλευράς του δεξιού φακού. Η εικόνα φαίνεται σαν να προβάλλεται λίγα μέτρα μπροστά από το περιβάλλον του χρήστη. Αυτό επιτρέπει να κάνεις διάφορα πράγματα που μέχρι τώρα γίνονταν από το κινητό: προβολή και αποστολή μηνυμάτων, λήψη και επανεξέταση φωτογραφιών και βίντεο, παρακολούθηση Reels στο Instagram και βιντεοκλήσεις, με τον συνομιλητή να εμφανίζεται στην οθόνη.

Υπάρχει επίσης λειτουργία πλοήγησης που δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη θέση του χρήστη στον χάρτη, ώστε να περπατά χωρίς να κοιτάζει διαρκώς μια εφαρμογή χαρτών στο κινητό. Οι λειτουργίες ζωντανής απομαγνητοφώνησης και μετάφρασης επιτρέπουν να βλέπει κανείς σε πραγματικό χρόνο τι λέει ο συνομιλητής του. Οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες αποθηκεύονται μάλιστα και ως απομαγνητοφωνημένα αρχεία στην εφαρμογή Meta AI.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να κάνουν ερωτήσεις στον Meta AI assistant και να λαμβάνουν απαντήσεις τόσο οπτικές όσο και ηχητικές. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις που λειτουργούσαν μόνο με φωνητικές εντολές, τα Meta Ray-Ban Display συνδέονται με ένα βραχιόλι νευροτεχνολογίας που επιτρέπει πλοήγηση με διακριτικές χειρονομίες. Για παράδειγμα το άγγιγμα αντίχειρα και δείκτη λειτουργεί ως πλήκτρο επιλογής για την εκκίνηση μουσικής.

Η οθόνη είναι ορατή μόνο από τον χρήστη, για λόγους ιδιωτικότητας. Παράλληλα, μπορεί να απενεργοποιηθεί όταν δεν χρησιμοποιείται, οπότε τα γυαλιά λειτουργούν απλώς ως κανονικά Ray-Ban. Η διάρκεια μπαταρίας είναι έξι ώρες, ενώ η θήκη φόρτισης προσφέρει επιπλέον 30 ώρες. Το wristband έχει διάρκεια 18 ώρες και είναι αδιάβροχο.

Όπως αναφέρει το CNN τα Meta Ray-Ban Displays θα είναι διαθέσιμα από τις 30 Σεπτεμβρίου, με τιμή 799 δολάρια, σε επιλεγμένα καταστήματα στις ΗΠΑ (Verizon, LensCrafters, Ray-Ban και Best Buy). Τα Ray-Ban Meta Gen 2 κοστίζουν 379 δολάρια και έχουν βελτιωμένη μπαταρία (8 ώρες), θήκη με 48 ώρες αυτονομίας και κάμερα 3K για καλύτερα βίντεο. Αργότερα φέτος θα αποκτήσουν δυνατότητα για slow-motion και hyperlapse βίντεο.

Τα νέα Meta Oakley Vanguard είναι αθλητικά έξυπνα γυαλιά με τιμή 499 δολάρια, μεγαλύτερα ηχεία, ανθεκτικότητα σε νερό και σκόνη, και κάμερα στο κέντρο για ευρύτερο πεδίο λήψης. Συνεργάζονται με Strava και Garmin για παρακολούθηση προπονήσεων και έχουν αυτονομία έως 9 ώρες.

