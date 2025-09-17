Αυξάνονται οι κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις: Πώς μπορούμε να προστατευθούμε – Ο Θ. Τσαβλής στη «Ν»

«Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική, βλέπουμε μόνο το πρώτο μισό του 2025, αύξηση 20% στις κυβερνοεπιθέσεις, με στόχο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», δήλωσε ο Θάνος Τσαβλής, ιδρυτής της Velontech και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Cyberscope, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και στην εκπομπή In Business με τη Μαρία Σμιλίδου.

Πώς μπορούμε να προστατευθούμε

«Μπορούμε να προβλέψουμε και να προστατευτούμε από το 70% των επιθέσεων. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τους κωδικούς πρόσβασης, να υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας, η εκπαίδευση του προσωπικού», ανέφερε για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

«Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια και πρέπει να γίνεται ως πρόσληψη», σχολίασε, ενώ επισήμανε ότι «πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από την αρχή τα πρωτόκολλα ασφαλείας» ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της εταιρείας και των εργαζομένων.