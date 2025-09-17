Τα μαγνητικά πεδία «χορεύουν» στην πρώτη μαύρη τρύπα που κατάφερε η ανθρωπότητα να φωτογραφήσει απευθείας

Τον Απρίλιο του 2019 δόθηκε στην δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία μιας κολοσσιαίας μαύρης τρύπας η οποία ήταν προϊόν απευθείας παρατήρησης και λήψης εικόνων. Το επίτευγμα χαιρετίστηκε από τους πάντες και όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια κέρδισαν φήμη, πολλά βραβεία και φυσικά τον σεβασμό όλων. Οι επόμενες εικόνες που ελήφθησαν από αυτή τη μαύρη τρύπα δείχνουν αντιστροφή των μαγνητικών πεδίων της ανακάλυψη που ανοίγει νέους δρόμους στη κατανόηση της φύσης των μαύρων τρυπών.

Σε απόσταση 55 εκατ. ετών φωτός βρίσκεται ο γαλαξίας M87 στο κέντρο του οποίου βρίσκεται μια μαύρη τρύπα που υπολογίζεται ότι έχει μάζα 6,5 δισ. φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου. Η μαύρη τρύπα έλαβε την ονομασία Μ87* και ερευνητική ομάδα με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «Astronomy & Astrophysics» παρουσιάζει τα ευρήματα της μελέτης που έκανε σε απευθείας εικόνες που ελήφθησαν από τη μαύρη τρύπα σε διάστημα 4 ετών από την λήψη της πρώτης φωτογραφίας.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι εικόνες δείχνουν πώς η πόλωση των μαγνητικών πεδίων δηλαδή η διεύθυνση ή προσανατολισμός των μαγνητικών πεδίων γύρω από τη μαύρη τρύπα αντιστράφηκε σε διάστημα τεσσάρων ετών από την λήψη της πρώτης εικόνας. Οι παρατηρήσεις δείχνουν επίσης τα χαρακτηριστικά σημάδια ενός πίδακα ύλης που εκτοξεύεται από την περιοχή γύρω από τη μαύρη τρύπα με τη βάση του συνδεδεμένη με το φωτεινό δαχτυλίδι γύρω από το εξωτερικό όριό της τον αποκαλούμενο «ορίζοντα γεγονότων».

Οι εικόνες αυτές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να αναπτύξουν περαιτέρω θεωρίες για το πώς συμπεριφέρεται η ύλη στα ακραία περιβάλλοντα γύρω από υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, αντικείμενα με μάζες εκατομμυρίων ή ακόμη και δισεκατομμυρίων ηλιακών μαζών που βρίσκονται στους πυρήνες όλων των μεγάλων γαλαξιών.

«Το γεγονός ότι το μοτίβο πόλωσης αντιστράφηκε από το 2017 έως το 2021 ήταν εντελώς απρόσμενο. Αμφισβητεί τα μοντέλα μας και δείχνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε πολλά που δεν κατανοούμε κοντά στον ορίζοντα γεγονότων» αναφέρει ο Τζόνγκο Παρκ ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Kyunghee στη Νότια Κορέα, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ως «ορίζοντας γεγονότων» αναφέρεται η περιοχή, το όριο, πέρα από το οποίο τίποτα ούτε καν το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από τη βαρύτητά μιας μαύρης τρύπας.

Naftemporiki.gr