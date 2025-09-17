Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη και μια μέρα θα διαρκεί (κάποτε) 25 ώρες

Είναι ο αξιόπιστος ουράνιος σύντροφος της Γης που εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Όμως μελέτες έχουν δείξει ότι η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη και αυτό σημαίνει ότι η περιστροφή του πλανήτη μας επιβραδύνεται φαινόμενο που αυξάνει τη διάρκεια μιας μέρας.

Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια η μέση διάρκεια μιας ημέρας στη Γη ήταν μικρότερη από 13 ώρες ενώ στο τέλος της εποχής των δεινοσαύρων πριν από περίπου 70 εκατ. έτη η μέρα διαρκούσε 23,5 ώρες. Η αιτία βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στη Σελήνη και τους ωκεανούς μας ενώ και η κλιματική αλλαγή ίσως επιδεινώνει την κατάσταση με αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά η διάρκεια της μέρας και να φτάσουμε κάποια στιγμή όπου η ζωή στη Γη θα βιώνει ημερήσιες συνθήκες 25ωρου και όχι 24ωρου όπως σήμερα.

Καθ’ όλη την ανθρώπινη ιστορία η Σελήνη υπήρξε μια αδιάρρηκτη, φαντασμαγορική παρουσία πάνω από τη Γη. Η «απαλή» βαρυτική της έλξη ρυθμίζει τις παλίρροιες, ενώ το αχνό της φως φωτίζει τις νυχτερινές συνήθειες πολλών ειδών. Ολόκληροι πολιτισμοί βασίστηκαν στις φάσεις της για να φτιάξουν τα ημερολόγιά τους, ενώ κάποια ζώα χρησιμοποιούν το φως του Ήλιου που αντανακλάται από την επιφάνειά της για να προσανατολιστούν.

Ακόμη πιο σημαντικό η Σελήνη ίσως συνέβαλε στη δημιουργία των συνθηκών που καθιστούν δυνατή τη ζωή στον πλανήτη μας και ενδέχεται να βοήθησε στην ίδια την απαρχή της ζωής στη Γη. Η εκκεντρική της τροχιά θεωρείται επίσης ότι επηρεάζει σημαντικά συστήματα καιρικών φαινομένων που καθορίζουν τη ζωή μας.

Όμως η Σελήνη καθώς εκτελεί την τροχιακή της κίνηση απομακρύνεται αργά σε μια διαδικασία γνωστή ως «σεληνιακή υποχώρηση». Μετρώντας την αντανάκλαση λέιζερ από ανακλαστήρες που τοποθέτησαν οι αστροναύτες των αποστολών Apollo στην επιφάνειά της οι επιστήμονες κατάφεραν πρόσφατα να υπολογίσουν με απόλυτη ακρίβεια πόσο γρήγορα η Σελήνη απομακρύνεται. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έγιναν η Σελήνη απομακρύνεται από τον πλανήτη μας κατά 3,8 εκατοστά κάθε χρόνο.

Ο Δρ. Στίβεν ΝτιΚερμπι, ερευνητής Φυσικής και Αστρονομίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν με άρθρο του εξηγεί τι συμβαίνει και τι αναμένεται να συμβεί στο απώτερο μέλλον με αυτό το φαινόμενο.

«Καθώς η Σελήνη συνεχίζει να απομακρύνεται, ο αριθμός των δευτερολέπτων, λεπτών και τελικά ωρών σε μια ημέρα θα αυξηθεί σταδιακά αλλά είναι απίθανο να το παρατηρήσει κάποιος από εμάς που ζούμε σήμερα. Μην ανησυχείτε, αυτές οι επιδράσεις είναι τόσο μικρές, 3,8 εκατοστά το χρόνο σε σχέση με μια απόσταση 384.000 χιλιομέτρων είναι μόλις 0,00000001% ετησίως. Θα συνεχίσουμε να έχουμε εκλείψεις, παλίρροιες και ημέρες διάρκειας 24 ωρών για εκατομμύρια χρόνια» λέει ο ΝτιΚερμπι που αναφέρει ότι η Σελήνη απομακρύνεται εξαιτίας των παλιρροιών. Οι παλίρροιες της Γης επηρεάζονται έντονα από τη βαρυτική έλξη της Σελήνης, η οποία προκαλεί στους ωκεανούς δύο «εξογκώματα». Το ένα δείχνει προς τη Σελήνη, εκεί όπου η δύναμη της βαρύτητας είναι ισχυρότερη, ενώ το άλλο δείχνει μακριά από αυτήν εκεί όπου η βαρυτική δύναμη είναι ασθενέστερη.

«Αυτά τα υγρά εξογκώματα δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη Σελήνη αλλά ‘προηγούνται” λίγο, επειδή η Γη περιστρέφεται και τα παρασύρει μπροστά.

Αυτή η πρόσθια έλξη από το πλησιέστερο παλιρροϊκό εξόγκωμα κάνει τη Σελήνη να επιταχύνει, με αποτέλεσμα η τροχιά της να αυξάνεται σε μέγεθος.

Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη απομακρύνεται ελαφρώς από τη Γη» εξηγεί ο επιστήμονας που σημειώνει ότι θα χρειαστούν πολλά εκατ. έτη για να υπάρξει πιθανή αλλαγή στη διάρκεια της μέρας και αργότερα η εκκίνηση της διαδικασίας αυτοκαταστροφής του Ήλιου θα διακόψει το φαινόμενο αφού θα εξαφανιστούν όπως λέει οι ωκεανοί.

