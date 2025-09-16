Κοντινός βραχώδης εξωπλανήτης διαθέτει ατμόσφαιρα αυξάνοντας τις πιθανότητες να διαθέτει ζωή

Νέα έρευνα με τη χρήση διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb αναφέρει ότι ένας εξωπλανήτης σε απόσταση 41 ετών φωτός από τη Γη που ενδέχεται να διαθέτει ατμόσφαιρα. Ο πλανήτης που είναι βραχώδης βρίσκεται στη «κατοικήσιμη ζώνη» του συστήματος του είναι δηλαδή σε μια απόσταση από το μητρικό του άστρο τέτοια που δυνητικά μπορούν να αναπτυχθούν συνθήκες ευνοϊκές στην παρουσία της ζωής όπως νερό σε υγρή μορφή.

Η κρατούσα θεωρία για την ύπαρξη ζωής και ειδικά σύνθετης (όπως τουλάχιστον εμείς την γνωρίζουμε) σε ένα πλανήτη αναφέρει ότι απαιτείται εκτός από το νερό ο πλανήτης να είναι βραχώδης και να διαθέτει ατμόσφαιρα κριτήρια που φαίνεται να καλύπτει ο εν λόγω εξωπλανήτης. Εάν οι παρατηρήσεις επιβεβαιωθούν, αυτός θα είναι ο πρώτος βραχώδης πλανήτης στη ζώνη κατοικησιμότητας που είναι επίσης γνωστό ότι διαθέτει ατμόσφαιρα. Τα ευρήματα προέρχονται από δύο νέες μελέτες που δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση «Astrophysical Journal Letters».

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τον εξωπλανήτη Trappist-1 e που αποτελεί έναν από τους επτά βραχώδεις κόσμους που είναι γνωστό ότι περιφέρονται γύρω από ένα μικρό, ψυχρό ερυθρό νάνο τον Trappist-1. Οι βραχώδεις εξωπλανήτες υπάρχουν παντού στον γαλαξία μας. Η ανακάλυψη άφθονων τέτοιων πλανητών τη δεκαετία του 2010 από τα διαστημικά τηλεσκόπια Kepler και TESS έχει βαθιές συνέπειες για τη θέση μας στο Σύμπαν.

Οι περισσότεροι από τους βραχώδεις εξωπλανήτες που έχουμε βρει μέχρι στιγμής περιφέρονται γύρω από ερυθρούς νάνους, οι οποίοι είναι πολύ πιο ψυχροί από τον Ήλιο, τυπικά 2,500 βαθμοί Κελσίου στην επιφάνεια τους σε σχέση με τους 5,600 βαθμούς Κελσίου της επιφάνειας του Ήλιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πλανήτες γύρω από άστρα σαν τον Ήλιο είναι σπάνιοι αλλά απλώς ότι τεχνικά είναι πιο εύκολο να βρεθούν και να μελετηθούν όσοι βρίσκονται γύρω από μικρότερα άστρα.

Οι ερυθροί νάνοι προσφέρουν επίσης πλεονεκτήματα στην παρατήρηση των πλανητών τους. Επειδή είναι πιο ψυχροί, η ζώνη κατοικησιμότητας βρίσκεται πολύ πιο κοντά τους σε σύγκριση με το ηλιακό μας σύστημα, καθώς ο Ήλιος είναι πολύ θερμότερος. Έτσι, ένας βραχώδης πλανήτης με θερμοκρασία παρόμοια με της Γης που περιφέρεται γύρω από έναν ερυθρό νάνο μπορεί να έχει «έτος» που διαρκεί μόνο λίγες ημέρες ή μια εβδομάδα, σε αντίθεση με τις 365 ημέρες της Γης.

Από το 2022, οι επιστήμονες πραγματοποιούν μια συστηματική αναζήτηση για ατμόσφαιρες στους πλανήτες του Trappist-1. Τα αποτελέσματα για τους τρεις εσωτερικότερους κόσμους — Trappist-1b, Trappist-1c και Trappist-1d — δείχνουν ότι είναι πιθανότατα ερημικοί, βραχώδεις πλανήτες με ελάχιστη ή καθόλου ατμόσφαιρα. Ωστόσο οι πιο απομακρυσμένοι πλανήτες του συστήματος που δέχονται λιγότερη ακτινοβολία και λιγότερες ισχυρές εκλάμψεις από το άστρο θα μπορούσαν ακόμα να διατηρούν ατμόσφαιρες.

