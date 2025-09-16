Αυτός είναι ο στόλος των πολεμικών drones της Ρωσίας

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη ότι τα ρωσικά drones που εισήλθαν στην Πολωνία την περασμένη εβδομάδα ήταν απλές και φθηνές κατασκευές από ξύλο και φελιζόλ. Στον πόλεμο στην Ουκρανία και στα νέα γεωστρατηγικά σχέδια του Κρεμλίνου κεντρικό ρόλο παίζουν τα drones και ο ρωσικός στρατός έχει στην κατοχή του διάφορα μοντέλα που εκτελούν πολλών ειδών αποστολές. Ας δούμε ποια είναι αυτά και ποιες οι ικανότητες τους.

Το drones που έστειλε η Ρωσία στην Πολωνία ονομάζονται Gerbera. Eίναι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) / drone, το οποίο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε δράση τον Ιούλιο του 2024 στον πόλεμο στην Ουκρανία. Περιγράφεται ως μια φθηνότερη και απλοποιημένη εκδοχή του ιρανικού Shahed-136 (γνωστό στη Ρωσία και ως Geran-2).

Το drone κατασκευάζεται από φθηνά υλικά όπως κόντρα πλακέ και φελιζόλ, κάτι που το καθιστά οικονομικό και σχετικά εύκολο στην παραγωγή.

Έχει σχήμα τύπου «δέλτα φτερό», με έλικα στο πίσω μέρος (διάταξη pusher) και κινείται με έναν μικρό εμβολοφόρο κινητήρα (π.χ. DLE60), συχνά με ξύλινη προπέλα.

Επιδόσεις και Χαρακτηριστικά

• Άνοιγμα φτερών: 2,5 μέτρα

• Μέγιστο βάρος: 18 κιλά

• Ταχύτητα: έως 160 χλμ./ώρα

• Εμβέλεια: περίπου 300 χλμ. χωρίς φορτίο και ορισμένα μοντέλα φτάνουν έως 600 χλμ.

Ικανότητες / Ρόλοι Χρήσης

* Δόλωμα: για να υπερφορτώνουν ή να αποσπούν τα αντιαεροπορικά συστήματα, ώστε πιο επικίνδυνα drones (π.χ. Shahed-136) να μπορέσουν να περάσουν

* Αναγνώριση / Παρακολούθηση: ορισμένες εκδόσεις φέρουν κάμερες και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

* Επίθεση / Καμικάζι: κάποιες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με μικρές κεφαλές (έως 5 κιλά εκρηκτικών).

Forpost

Το Forpost είναι αποτελεί μια παραλλαγή του ισραηλινού IAI Searcher και αποτελεί το πιο γνωστό από τα ρωσικά drones της δεκαετίας του 2010. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι μπορεί να το παράγει χωρίς εισαγόμενα εξαρτήματα. Η Ρωσία δοκιμάζει επίσης το Forpost-R, μια παραλλαγή που μπορεί να παραμείνει σε πτήση για 18 ώρες και να ρίχνει μικρές, λέιζερ-καθοδηγούμενες βόμβες. Ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί τα Forpost εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη της εισβολής το 2014 και μετά το ξέσπασμα του πολέμου το 2022 χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς στο νότιο μέτωπο από την αεροπορία του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας για να στοχοποιήσουν ουκρανικά συστήματα παράκτιας άμυνας Bastion. Η Ρωσία χρησιμοποίησε επίσης Forpost για επιθέσεις κατά του Κιέβου.

Orlan-10

Το πιο πολυάριθμο στο οπλοστάσιο drones της Ρωσίας είναι το Orlan-10, που άρχισε να χρησιμοποιείται από τον ρωσικό στρατό το 2013. Μαζικά παραγόμενο λόγω του απλού και φθηνού σχεδιασμού του, ορισμένες πηγές υποστηρίζουν ότι έχει διάρκεια ζωής μόλις 10–20 πτήσεις.

Το drone βασίζεται σε τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου του ρωσικού στρατού (Leer-3, παρεμβολείς κ.α.) για να απενεργοποιεί δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Το Orlan-10 χρησιμοποιήθηκε στην αρχή του πολέμου σε κλίμακα για αναγνώριση και διόρθωση πυρών πυροβολικού.

Η απειλή από αυτά τα μικρά drones έχει γίνει πραγματικό πρόβλημα για τον ουκρανικό στρατό που προσπαθεί να τα εξουδετερώσει με πολυβόλα, μέσα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιαεροπορικά συστήματα. Πιστεύεται ότι ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει να περιορίζει αισθητά τη χρήση αυτών των drones επειδή θεωρούνται πλέον παρωχημένης τεχνολογίας και σχετικά εύκολο να αναχαιτιστούν.

ZALA, SuperCam και Eleron-3

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν τα ZALA 421-16 εναντίον της Ουκρανίας από τον Μάιο του 2022. Κατασκευασμένο από την ZALA Aero Group το ZALA 421-16 έχει εμβέλεια 50–70 χλμ. και αρχικά προωθούνταν για πολιτική χρήση. Ο ρωσικός στρατός υιοθέτησε το drone καθώς άρχιζε να αποσύρει τα Orlan-10. Δεν είναι γνωστό πόσα ZALA 421-16 διαθέτει.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί επίσης το SuperCam S350 που κατασκευάζει η Unmanned Solutions. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το μέγεθός του: το SuperCam S350 έχει άνοιγμα πτέρυγας 3,5 μέτρων, ενώ drones όπως το Orlan-10 έχουν άνοιγμα λίγο πάνω από ένα μέτρο. Αν και θεωρείται πιο ανθεκτικό στον ηλεκτρονικό πόλεμο η εμβέλεια και η διάρκεια πτήσης του είναι παρόμοιες με μικρότερα drones.

Το Eleron-3 που παράγει η ρωσική εταιρεία Enics αποτελεί μέρος του τακτικού οπλοστασίου drones της Ρωσίας από το 2012. Αν και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς την προηγούμενη δεκαετία στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε αποσύρθηκαν αλλά ο ρωσικός στρατός τα επανάφερε σε χρήση μετά από σημαντικές απώλειες σε άλλα drones και κυρίως στα Orlan-10.

Orion

Η ρωσική προσπάθεια για ένα drone μέσης ατμοσφαιρικής υψομετρίας και μεγάλης διάρκειας πτήσης (MALE) είναι το Orion, που παράγεται από την Kronshtadt Group.

Οι σχεδιαστές δημιούργησαν το Orion με πρότυπο το αμερικανικό MQ-9 Reaper, αλλά αποδείχθηκε πολύ μικρότερο και με χαμηλότερο όριο υψόμετρου, καθώς έχει λιγότερο ισχυρό κινητήρα. Ενώ ο αμερικανικός Reaper έχει ανώτατο υψόμετρο 15 χλμ., το ρωσικό Orion φτάνει μόνο τα 7,5 χλμ.

Το Orion φέρεται να έχει ωφέλιμο φορτίο 200 κιλών. Περιλαμβάνει οπτοηλεκτρονικό αισθητήρα για επιτήρηση και άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αφήνοντας περιορισμένο χώρο για όπλα. Συνήθως μεταφέρει δύο καθοδηγούμενους πυραύλους κάτω από τα φτερά και μια βόμβα κάτω από το σκάφος. Η Kronshtadt δηλώνει διάρκεια πτήσης έως 24 ώρες.

Καμικάζι

Τα kamikaze drones, ή loitering munitions, αξίζουν ειδική αναφορά. Τα kamikaze περιφέρονται πάνω από περιοχή στόχου και τελικά επιτίθενται προσκρούοντας στον στόχο.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους kamikaze: το τακτικό ZALA Lancet και τα στρατηγικά Shahed-131 και Shahed-136. Τα Shahed προμηθεύονται από το Ιράν αν και η Ρωσία προσπαθεί να τα κατασκευάσει σε δικά της εργοστάσια ένα εκ των οποίων δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά drones. Τα Shahed χρησιμοποιούνται εκτενώς για να καταστρέφουν στρατιωτική και πολιτική υποδομή στην Ουκρανία αλλά και για να προκαλούν θύματα.

Mohajer-6

Ο κινητήρας του είναι συγκρίσιμος με αυτόν του Orion, αλλά το ανώτατο υψόμετρο του φτάνει τα 5,4 χλμ, καθιστώντας το ευάλωτο στην αεράμυνα. Το Mohajer-6 διαθέτει τηλεοπτική κάμερα, θερμική εικόνα και λέιζερ-αποστασιόμετρο. Μπορεί να μεταφέρει έως τέσσερις μικρές καθοδηγούμενες βόμβες ή πυραύλους.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει Mohajer-6 κυρίως στο νότιο και παράκτιο μέτωπο της Ουκρανίας.

Μερικά ακόμη μοντέλα drones που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός είναι:

· Korsar, τακτικό UAV για αναγνώριση και καθοδήγηση

· S-70 “Okhotnik” (Hunter) μεγάλου φορτίου και μεγάλης κλίμακας UCAV (σχεδιασμός stealth) που λειτουργεί ως βομβαρδιστικό ενώ μεταφέρει και πυραύλους.

· KUB-BLA μικρού μεγέθους kamikaze

Naftemporiki.gr