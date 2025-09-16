Το νέο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της Google στη Βρετανία θα παράγει μισό εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα

Ένα νέο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της Google στο Έσσεξ στη Βρετανία αναμένεται να εκπέμπει περισσότερους από μισό εκατομμύριο τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως ισοδύναμους με περίπου 500 πτήσεις την εβδομάδα από την Αγγλία στην Ισπανία όπως προκύπτει από τη διαρροή των πολεοδομικών σχεδίων της εγκατάστασης.

Εκτεινόμενο σε περίπου 500 στρέμματα το «hyperscale datacentre» θα αποτελεί μέρος ενός συνόλου εγκαταστάσεων τεχνητής νοημοσύνης που θα ονομαστεί Thurrock. Η Google έκανε γνωστό ότι οι συνολικές επενδύσες της εταιρείας στη Βρετανία τα επόμενα δύο χρόνια θα ανέλθουν σε περίπου 6 δισ. ευρώ.

Τα σχέδια κατατέθηκαν από μια θυγατρική εταιρεία της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google, και οι επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον επαναφέρουν τη συζήτηση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης. Τα κέντρα δεδομένων ΑΙ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας αλλά και νερού για τα συστήματα ψύξης των μηχανημάτων.

Η βιομηχανία της τεχνολογίας προσανατολίζεται στη χρήση των νέας γενιάς μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων SMR για να περιορίσουν τη περιβαλλοντική ζημιά που προκαλεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων ΑΙ.

Η αποκάλυψη για το νέο data center της Google έγινε λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία όπου στην ατζέντα της συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάμερ είναι και η συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν συμφωνίες των κολοσσών της Σίλικον Βάλει για μεγάλες επενδύσεις ΑΙ στη Βρετανία.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ έχει προβλέψει αύξηση κατά 13 φορές σε σχέση με την σημερινή στη χρήση υπολογιστικής ισχύος από την τεχνητή νοημοσύνη έως το 2035 και βιάζεται να εξασφαλίσει τα κέντρα δεδομένων που θα καλύψουν αυτή τη ζήτηση με την ελπίδα ότι η τεχνολογία θα τονώσει την υποτονική παραγωγικότητα της βρετανικής οικονομίας. Αναμένονται συμφωνίες με την Nvidia, τον μεγαλύτερο κατασκευαστή AI chips στον κόσμο, και την OpenAI, την εταιρεία πίσω από το ChatGPT.

Ωστόσο ακτιβιστές προειδοποιούν ότι η δημιουργία ολοένα και περισσότερων σε αριθμό τέτοιων εγκαταστάσεων θα εκτινάξει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Βρετανίας και θα επιβαρύνει τους περιορισμένους πόρους ενέργειας και νερού.

Αν εγκριθεί το συγκρότημα Thurrock θα περιλαμβάνει έως τέσσερα datacentres σε μια «γκρίζα ζώνη» γης που καταλαμβανόταν εν μέρει από μια εγκατάσταση στίβου και μια πίστα αυτοκινήτων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Guardian η λειτουργία «θα οδηγήσει σε καθαρή αύξηση εκπομπών 568.727 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως στη φάση λειτουργίας».

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 500 πτήσεις από το Χίθροου στη Μάλαγα κάθε εβδομάδα σύμφωνα με το σύστημα υπολογισμού εκπομπών άνθρακα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του ΟΗΕ. Η αίτηση της Google υποστηρίζει ότι αυτό παραμένει «μικρή αρνητική και όχι σημαντική επίπτωση σε σύγκριση με τους βρετανικούς κλιματικούς στόχους», αλλά οι ακτιβιστές διαφωνούν.

«Η προγραμματισμένη εγκατάσταση της Google στο Έσσεξ θα παράγει εκπομπές άνθρακα αρκετές φορές υψηλότερες από αυτές ενός διεθνούς αεροδρομίου», δήλωσε εκπρόσωπος της Foxglove, μιας ομάδας για δικαιότερη τεχνολογία. «Αλλά αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά ‘hyperscale’ datacentres που οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί θέλουν να δημιουργήσουν στη Βρετανία για τα δικά τους κέρδη και αδιαφορώντας για το κόστος στο περιβάλλον μας» λένε οι ακτιβιστές.

Σήμερα, τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν περίπου 2,5% της ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου και η ζήτηση στο δίκτυο αναμένεται να τετραπλασιαστεί έως το 2030, σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων.

