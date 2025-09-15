Δωρεάν wallpapers με διασημότητες ο νέος δούρειος ίππος των χάκερ

Όποιος θέλει να βάλει ως φόντο στην οθόνη του PC κάποιο διάσημο σταρ από εικόνες που προσφέρουν δωρεάν διάφορες ιστοσελίδες θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι πιθανό μια τέτοια εικόνα να είναι προϊόν ενός κακόβουλου λογισμικού το οποίο θα εμφυτευθεί στον υπολογιστή και θα παγιδεύσει τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί κάποιος για να υποκλέψει ή να καταστρέψει κάθε είδους δεδομένα του χρήστη καθώς και να μεταδοθεί σε άλλους υπολογιστές.

Με άρθρο τους στο αρχείο προδημοσιεύσεων arXiv από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έδειξε ότι εικόνες που αποτελούν ταπετσαρίες επιφάνειας εργασίας, εικόνες διαφημίσεων, καλαίσθητα αρχεία PDF αναρτήσεις και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν βιτρίνα κακόβουλων προγραμμάτων που διεισδύουν στον υπολογιστή ενός χρήστη και προχωρούν σε διαφόρων ειδών ενέργειες ανάλογα με το τι επιζητά ο δημιουργός τους.

Για παράδειγμα μια αλλοιωμένη φωτογραφία της Τέιλορ Σουίφτ στο Twitter θα μπορούσε να είναι αρκετή για να ενεργοποιήσει το κακόβουλο πρόγραμμα στον υπολογιστή κάποιου ώστε να δράσει. Οποιαδήποτε σαμποταρισμένη εικόνα μπορεί στην πραγματικότητα να ενεργοποιήσει έναν υπολογιστή ώστε να κάνει retweet αυτήν την εικόνα και μετά να κάνει κάτι κακόβουλο όπως να υποκλέψει και διαρρεύσει όλους τους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο άτομο που θα δει το feed σου στο Twitter πιθανώς να μολυνθεί και ο δικός του υπολογιστής να ξανακάνει retweet την εικόνα και να υποκλέψει και διαρρεύσει και τους δικούς του κωδικούς» λέει ο Γιάριν Γκαλ αναπληρωτής καθηγητής μηχανικής μάθησης στην Οξφόρδη εκ των επικεφαλής της μελέτης. Για να συμβεί αυτό το κακόβουλο πρόγραμμα χρησιμοποιεί ως ακούσιο βοηθό του κάποιο chatbot ή άλλο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έχει εγκαταστήσει ή γενικότερα χρησιμοποιεί κάποιος στον υπολογιστή του.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι χάκερ δεν χρησιμοποιούν μόνο εικόνες διασήμων ως παγίδες αλλά και άλλους είδους εικόνες όπως ένα ηλιοβασίλεμα, ένα γατάκι ή ένα αφηρημένο μοτίβο αλλά φυσικά οι εικόνες των σταρ είναι αυτές που αποτελούν το καλύτερο… δόλωμα. Είναι άλλωστε μια συνήθης πρακτική των χάκερ η οποία ξεκίνησε με την αποστολή ιών σε υπολογιστές οι οποίοι ήταν κρυμμένοι μέσα σε e-mail τα οποία έφταναν σε χρήστες υπολογιστές και ανέφεραν ότι περιέχουν ροζ φωτογραφίες διάσημων καλλιτεχνών ή αθλητών. Όποιος έκανε το λάθος να ανοίξει το e-mail αυτόματα ο ιός εισέβαλε στον υπολογιστή.

Naftemporiki.gr