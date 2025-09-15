Απλή οικιακή εξέταση εντοπίζει τη νόσο Αλτσχάιμερ χρόνια πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων

Μια απλή εξέταση διάρκειας μόλις τριών λεπτών που μπορεί να γίνει και στο σπίτι μπορεί να εντοπίσει σημάδια ανησυχητικών προβλημάτων μνήμης που συνδέονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ χρόνια πριν κάνουν την εμφάνιση τους τα πρώτα συμπτώματα και οι γιατροί διαγνώσουν την πάθηση.

Το Fastball είναι ένα χαμηλού κόστους εργαλείο που σαρώνει τα εγκεφαλικά κύματα ενός ατόμου στις δοκιμές έδειξε μπορεί να αποκαλύψει με αξιοπιστία ενδείξεις ήπιας γνωστικής διαταραχής (MCI), μιας κατάστασης που μερικές φορές οδηγεί στη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Bath στην Αγγλία εργάζονται εδώ και χρόνια πάνω σε αυτό το διαγνωστικό εργαλείο με την τελευταία τους κλινική δοκιμή να ανιχνεύει με επιτυχία αμνησιακού τύπου MCI, μια μορφή σημαντικής απώλειας μνήμης.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα με αμνησιακού τύπου MCI είχαν πολύ πιο αδύναμες εγκεφαλικές αποκρίσεις στο τεστ Fastball σε σύγκριση με υγιείς ενήλικες και με εκείνους που εμφάνιζαν μη αμνησιακού τύπου MCI. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι το Fastball είναι μια πολλά υποσχόμενη, απλή και μη επεμβατική μέθοδος για τον έλεγχο της μνήμης σε άτομα με πρώιμα σημάδια MCI, χωρίς την ανάγκη γιατρού ή ειδικού. Δεκάδες εκατ. ηλικιωμένοι άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από Αλτσχάιμερ.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας καθώς οι ασθενείς συχνά δεν γνωρίζουν ότι έχουν την εκφυλιστική πάθηση μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα όπως απώλεια μνήμης, σύγχυση και δυσκολίες στην επικοινωνία, χρόνια ή και δεκαετίες αργότερα. Ο Δρ. Τζορτζ Στόθαρτ γνωστικός νευροεπιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Bath, δήλωσε: «Χάνουμε τα πρώτα 10 με 20 χρόνια του Αλτσχάιμερ με τα τρέχοντα διαγνωστικά εργαλεία».

Η μελέτη

Οι ερευνητές, που δημοσίευσαν την εργασία τους στην επιθεώρηση «Brain Communications» συνεργάστηκαν με 53 ασθενείς με MCI και 54 υγιείς ηλικιωμένους από μνημονικές κλινικές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χώρισαν την ομάδα MCI σε δύο κατηγορίες: όσους είχαν προβλήματα μνήμης (αμνησιακού τύπου MCI) και όσους δεν είχαν (μη αμνησιακού τύπου MCI), βάσει βαθμολογίας σε τεστ μνήμης.

Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια έλαβαν μέρος σε μια τριών λεπτών δοκιμασία Fastball κατά την οποία παρακολουθούσαν εικόνες να περνούν γρήγορα σε μια οθόνη ενώ φορούσαν ένα «καπέλο» ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) το οποίο κατέγραφε την αυτόματη εγκεφαλική τους αντίδραση στις γνώριμες εικόνες. Ένα τεστ EEG χρησιμοποιεί μικρούς αισθητήρες τοποθετημένους στο τριχωτό της κεφαλής για να καταγράψει τη ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου βοηθώντας τους γιατρούς να κατανοήσουν πώς λειτουργεί.

Το Fastball τοποθετούνταν στο κεφάλι των συμμετεχόντων σαν πλεκτό καπέλο κρατώντας τους αισθητήρες στο εσωτερικό, χωρίς βαριά καλώδια ή συσκευές που να κρέμονται. Όλοι επανεξετάστηκαν μετά από έναν χρόνο για να διαπιστωθεί αν τα αποτελέσματα ήταν συνεπή και για να ελεγχθούν πιθανές αλλαγές στη μνήμη.

Στην ομάδα MCI μερικοί ασθενείς που αργότερα ανέπτυξαν άνοια είχαν ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογίες Fastball στην αρχή κάτι που υποδηλώνει ότι το τεστ μπορεί να προβλέψει επιδείνωση των προβλημάτων μνήμης. Ο Δρ. Στόθαρτ πρόσθεσε:

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ακριβή, πρακτικά εργαλεία για διάγνωση του Αλτσχάιμερ σε μεγάλη κλίμακα. Το Fastball είναι φθηνό, φορητό και λειτουργεί σε πραγματικές συνθήκες».

Naftemporiki.gr