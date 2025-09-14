Καταγράφηκε σε βίντεο άγνωστο εξωτικό ψάρι της αβύσσου (βίντεο)

Ένα παράξενο ροζ ψάρι με μπλε μάτια και προεξοχές που μοιάζουν με γενειάδα καταγράφηκε σε βίντεο καθώς αιωρούνταν πάνω από τον λασπώδη πυθμένα του φαραγγιού Monterey, σε βάθος άνω 3,300 μέτρων ανοιχτά της Καλιφόρνια.

Πρόκειται για ένα είδος σαλιγκαρόψαρου (snailfish) που καταγράφηκε από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Ινστιτούτου Ερευνών Ενυδρείου Monterey Bay (MBARI). Αποδείχθηκε ότι είναι ένα από τα τρία νέα είδη σαλγικαρόψαρου που εντοπίστηκαν να ζουν στο μόνιμο σκοτάδι και την συντριπτική πίεση των θαλάσσιων βυθών.

Τα σαλιγκαρόψαρα θεωρούνται ασυνήθιστα ακόμα και για τα πρότυπα των βαθέων υδάτων. Μερικά διαθέτουν ένα είδος βεντούζας στην κοιλιά τους που τους επιτρέπει να προσκολλώνται σε βράχους ή να μεταφέρονται πάνω σε άλλα ζώα. Με περισσότερα από 400 γνωστά είδη τα σαλιγκοράψαρα ζουν σε οικοσυστήματα που εκτείνονται από ρηχές παλιρροϊκές λίμνες μέχρι τα βαθύτερα χάσματα της Γης.

«Εκτός από το ότι αποτελούν σημαντικό κομμάτι του οικοσυστήματος τα σαλιγκαρόψαρα μας δίνουν την ευκαιρία να μελετήσουμε την εξέλιξη στον βαθύ ωκεανό. Συγκρίνοντας τα σαλιγκαρόψαρα που ζουν σε ρηχά νερά με τους συγγενείς τους που ζουν σε μεγάλα βάθη, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες προσαρμογές απαιτούνται για τη ζωή στα βάθη της θάλασσας» λέει η Μακένζι Τζέριντζερ αναπληρώτρια καθηγήτρια βιολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Naftemporiki.gr