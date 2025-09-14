Επαναστατικό «υπερηχητικό» τσιπ 6G για κινητά τηλέφωνα

Ερευνητική ομάδα από την Κίνα και τις Η.Π.Α. ανέπτυξε ένα μικροσκοπικό τσιπ έκτης γενιάς (6G) που θα μπορούσε να κάνει τις αργές και αναξιόπιστες ταχύτητες δεδομένων στην ύπαιθρο παρελθόν αφού είναι εκατοντάδες φορές πιο γρήγορο από τις τρέχουσες ταχύτητες λήψης των έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Το 5G αποτελεί σήμερα το «χρυσό πρότυπο» για τις ασύρματες επικοινωνίες και τυπικά χρησιμοποιεί συχνότητες κάτω από 6 gigahertz, αν και αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα. Το καλύτερο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στις ΗΠΑ στο πρώτο μισό του 2025 πρόσφερε ταχύτητα λήψης 5G 299,36 megabits το δευτερόλεπτο.

Αντίθετα, το 6G, το οποίο οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα είναι έτοιμο το 2030, αναμένεται να χρησιμοποιεί πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων και έχει τη δυνατότητα να είναι έως και 10,000 φορές πιο γρήγορο από το 5G. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι οι συσκευές θα χρειαστούν πολλαπλά εξαρτήματα για να αξιοποιούν τις διαφορετικές ζώνες ραδιοσυχνοτήτων κάτι που λείπει από τις σημερινές συσκευές.

Τώρα όμως, οι ερευνητές ενσωμάτωσαν ολόκληρο το ασύρματο φάσμα, που καλύπτει εννέα ζώνες ραδιοσυχνοτήτων (RF) — από 0,5 έως 110 GHz — σε ένα τσιπ που μετρά μόλις 1,7 επί 11 χιλιοστά.

Το νέο τσιπ μπορεί επίσης να πετύχει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων άνω των 100 gigabits ανά δευτερόλεπτο, ακόμη και στις χαμηλές ζώνες που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές περιοχές όπου οι ταχύτητες είναι συνήθως πολύ χαμηλές. Η επικοινωνία, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρέμεινε σταθερή σε ολόκληρο το φάσμα. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στην επιθεώρηση «Nature».

Για να κατανοήσουμε αυτήν την ταχύτητα: Χίλια smartphones με ενσωματωμένο το τσιπ θα μπορούσαν να κάνουν ταυτόχρονα streaming βίντεο 8K ultra-high-definition χωρίς μείωση της απόδοσης. Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν αυτήν την τεχνολογία ως μια «λύση υλικού που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις» η οποία μπορεί να αναδιαμορφώνεται δυναμικά ώστε να αλλάζει ζώνη συχνοτήτων ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Naftemporiki.gr