Ο πρώτος επισκέπτης του ηλιακού μας συστήματος είναι ένας «εξω-Πλούτωνας»

Το πρώτο γνωστό σε εμάς διαστημικό αντικείμενο που εισήλθε στο ηλιακό μας σύστημα κινούμενο στο διαστρικό κενό του γαλαξία μας μπορεί να είναι ένα θραύσμα από έναν παγωμένο εξωπλανήτη παρόμοιο με τον Πλούτωνα σύμφωνα με νέα μελέτη.

Όταν το 1I/‘Oumuamua παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 2017, οι αστρονόμοι διαπίστωσαν γρήγορα ότι δεν ανήκε στο ηλιακό μας σύστημα αλλά είναι ένας επισκέπτης από κάποια περιοχή του Διαστήματος. Αν και αρχικά ταξινομήθηκε ως κομήτης από άλλο αστρικό σύστημα μπορεί σύμφωνα με τη νέα μελέτη να είναι στην πραγματικότητα το «δέρμα ενός εξω-Πλούτωνα, μιας εντελώς απρόσμενης κατηγορίας σωμάτων παρόμοιων με τον Πλούτωνα.

«Όλα σε αυτό το αντικείμενο συνάδουν με το να είναι μια πλάκα αζωτούχου πάγου όπως οι γεωλογικές δομές που βλέπουμε στην επιφάνεια του Πλούτωνα», δήλωσε ο Στιβ Ντες, ερευνητής εξωπλανητών στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα επικεφαλής της μελέτης που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Progress in Understanding the Pluto Mission: 10 Years after Flyby στο Μέριλαντ. Ο Ντες μελετά τα τελευταία χρόνια το ‘Oumuamua και είχε διατυπώσει γρήγορα τη θεωρία ότι πρόκειται για θραύσμα κάποιου παγωμένου εξωπλανήτη αλλά τώρα παρουσιάζει νέα στοιχεία για να στηρίξει τη θεωρία του.

Αντί να αποτελείται από μίγμα παγωμένου νερού, βράχου και υλικού πλούσιου σε άνθρακα που έχει απομείνει από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος, το ‘Oumuamua φαίνεται να είναι σχεδόν καθαρός αζωτούχος πάγος. Και αντί να είναι μια συμπαγής σφαίρα το αντικείμενο αυτό είναι το πιο επιμήκες από οποιοδήποτε γνωστό σώμα στο ηλιακό σύστημα και εντελώς διαφορετικό από τους διαστρικούς κομήτες 2I/Borisov και 3I/ATLAS τους μόνους άλλους γνωστούς επισκέπτες στο ηλιακό μας σύστημα.

«Το ‘Oumuamua ανήκει σε διαφορετική κατηγορία αντικειμένων. Είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα από αυτά. Δεν περιμέναμε αντικείμενα σαν κι αυτό» ανέφερε στο Space.com o Ντες.

Να σημειωθεί ότι η ανακάλυψη του ‘Oumuamua προκάλεσε μια πραγματική φρενίτιδα για την ταυτότητα του με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα αντικείμενο που αποτελεί διαστημόπλοιο εξωγήινων το οποίο για κάποιο λόγο εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα του και ταξιδεύει στο γαλαξία ακυβέρνητο φτάνοντας στο ηλιακό μας σύστημα.

