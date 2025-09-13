Η τεχνητή νοημοσύνη «συγγραφέας» πλήθος βιβλίων για τον Τσάρλι Κερκ λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του προκαλώντας οργή και ερωτηματικά

Οργή και διαδικτυακές θεωρίες συνωμοσίας ξέσπασαν μετά την εμφάνιση προς πώληση στο Amazon βιβλίων που αφορούν τον Τσάρλι Κερκ λίγες μόλις ώρες μετά τη δολοφονία του κάποια εκ των οποίων ασχολούνταν με τραγικό το συμβάν.

Αμέσως μετά τη δολοφονία χρήστες των κοινωνικών δικτύων μοιράστηκαν εικόνες ενός βιβλίου διαθέσιμου στο Amazon με τίτλο «The Shooting of Charlie Kirk: A Comprehensive Account of the Utah Valley University Attack, the Aftermath, and America’s Response».

Πολλοί χρήστες στο X επεσήμαναν ότι η ημερομηνία δημοσίευσης που αναγραφόταν στον ιστότοπο του κολοσσού λιανικής ήταν «9 Σεπτεμβρίου 2025» δηλαδή μία μέρα πριν ο Κερκ δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια περιοδείας ομιλιών του σε πανεπιστημιουπόλεις.

Η ύπαρξη του βιβλίου και η παράξενη ημερομηνία πυροδότησαν αμέσως εικασίες ότι η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη συνωμοσία εναντίον του συντηρητικού σχολιαστή.

Εκπρόσωπος του Amazon επιβεβαίωσε ότι το βιβλίο καταχωρήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι η ημερομηνία δημοσίευσης ήταν λανθασμένη λόγω σφάλματος του συστήματος. «Ο συγκεκριμένος τίτλος δεν είναι πλέον διαθέσιμος προς πώληση. Λόγω ενός τεχνικού προβλήματος η ημερομηνία που εμφανίστηκε όσο το βιβλίο ήταν καταχωρημένο ήταν λανθασμένη και ζητούμε συγγνώμη για την όποια σύγχυση προκλήθηκε» ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το βιβλίο των 81 σελίδων εκδόθηκε στην πραγματικότητα «αργά το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου» την ημέρα που ο Κερκ σκοτώθηκε στο Ορεμ της Γιούτα. Tο βιβλίο ήταν προσωρινά διαθέσιμο στο Amazon και ανέφερε ως συγγραφέα την Anastasia J Casey. Ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει καταφέρει να βρει κάποια ίχνη της.

Αυτή την εβδομάδα εμφανίστηκαν στο Amazon διάφορα βιβλία που ισχυρίζονται ότι παρουσιάζουν λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενώ δεν λείπουν και βιογραφίες του. Θεωρείται βέβαιο ότι τα βιβλία αυτά γράφτηκαν γρήγορα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης από άτομα που χρησιμοποίησαν ψευδώνυμα με σκοπό το εύκολο άμεσο κέρδος από τη δολοφονία.

Η Amazon φαίνεται πως έχει αρχίσει να αφαιρεί σταδιακά αυτά τα βιβλία από τις λίστες της καθώς δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης. «Διαθέτουμε κανονισμούς για το περιεχόμενο που μπορεί να πωληθεί και αφαιρούμε βιβλία που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Amazon σε ανακοίνωση την Παρασκευή.

