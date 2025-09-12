Στρατηγική προτεραιότητα τα ηλεκτρικά οχήματα για την ΕΕ

Σε υψηλού επιπέδου βιομηχανική σύνοδο στις Βρυξέλλες την Παρασκευή επιβεβαιώθηκε ότι η Ευρώπη εστιάζει στρατηγικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

«Όπως και να έχει, το μέλλον είναι ηλεκτρικό», ανέφερε άτομο με γνώση των συνομιλιών της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με κορυφαία στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Euronews.

«Η βιομηχανία αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη της μετάβασης», πρόσθεσε ο ανώνυμος συνομιλητής.

Πριν τη συνάντηση, ευρωπαίοι κατασκευαστές οχημάτων είχαν ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των στόχων εκπομπών CO₂.

«Ακόμα κι αν η Επιτροπή υποχωρούσε από αυτούς τους στόχους, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός θα τους επιβάλει στη βιομηχανία», είπε το ίδιο πρόσωπο.

Προκλήσεις και απαιτήσεις

Η Επιτροπή επιδιώκει να κάνει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 και έχει αποφασίσει μεταξύ άλλων την κατάργηση των νέων οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035.

Κατά τις συζητήσεις της Παρασκευής, παρά τις πιέσεις από επιχειρήσεις και πολιτικούς για αλλαγές, η Επιτροπή φάνηκε απρόθυμη να αλλάξει τον στόχο του 2035.

«Δεν γνωρίζω καλύτερη τεχνολογία από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τη μείωση του CO₂ στις μεταφορές τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Audi, Gernot Döllner, στο γερμανικό περιοδικό Wirtschaftswoche.

Ο Michiel Langezaal, CEO της Fastned και πρόεδρος της ChargeUp Europe, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες με τη φον ντερ Λάιεν, είπε ότι για να ηγηθεί η Ευρώπη της παγκόσμιας μεταμόρφωσης προς την ηλεκτροκίνηση χρειάζεται θάρρος, όραμα ανάπτυξης και έμφαση σε πρακτικές δράσεις ώστε η μετάβαση να είναι επιτυχής για τους πολίτες, τη βιομηχανία και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή συγκάλεσε τη συνάντηση ως μέρος του «Στρατηγικού Διαλόγου» για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα κρίση. Ήταν η τρίτη τέτοιου τύπου συνάντηση από την αρχή της χρονιάς.

Ο κλάδος αυτοκινήτων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες: πωλήσεις που καθυστερούν, υψηλές τιμές ενέργειας, ανταγωνισμό με επιδοτήσεις από την Κίνα και ένα αντίξοο εμπορικό περιβάλλον λόγω των δασμών των ΗΠΑ.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια παραμένει η υποδομή φόρτισης, η υψηλή τιμή χρήσης, η φορολόγηση, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτροδότησης και των ενεργειακών αγορών για μείωση της τιμής του ρεύματος.

Η βιομηχανία των αυτοκινήτων είναι κρίσιμο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, με πάνω από 13 εκατομμύρια εργάζονται άμεσα ή έμμεσα και συμμετοχή περίπου στο 7% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Euronews