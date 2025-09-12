Αυτή είναι η ταυτότητα των ξύλινων drones που έστειλε η Ρωσία στην Πολωνία

Δεκάδες ρωσικά drones παραβίασαν την Τετάρτη τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπου και καταρρίφθησαν, κάτι το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιστατικό ασφαλείας στο ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες. Όπως αποδείχτηκε τα drones αυτά αποτελούνταν από εξαιρετικά φθηνά υλικά όπως ξύλο και φελιζόλ γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό για τη χρήση αλλά και την αντιμετώπιση τους. Τι είναι όμως αυτά τα drones που μοιάζουν με παιδικό παιχνίδι;

Το drones που χρησιμοποιήθηκαν την Τετάρτη ονομάζονται Gerbera. Eίναι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) / drone, το οποίο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σε δράση τον Ιούλιο του 2024 στον πόλεμο στην Ουκρανία. Περιγράφεται ως μια φθηνότερη και απλοποιημένη εκδοχή του ιρανικού Shahed-136 (γνωστό στη Ρωσία και ως Geran-2).

Το drone κατασκευάζεται από φθηνά υλικά όπως κόντρα πλακέ και φελιζόλ, κάτι που το καθιστά οικονομικό και σχετικά εύκολο στην παραγωγή.

Έχει σχήμα τύπου «δέλτα φτερό», με έλικα στο πίσω μέρος (διάταξη pusher) και κινείται με έναν μικρό εμβολοφόρο κινητήρα (π.χ. DLE60), συχνά με ξύλινη προπέλα.

Επιδόσεις και Χαρακτηριστικά

• Άνοιγμα φτερών: 2,5 μέτρα

• Μέγιστο βάρος: 18 κιλά

• Ταχύτητα: έως 160 χλμ./ώρα

• Εμβέλεια: περίπου 300 χλμ. χωρίς φορτίο και ορισμένα μοντέλα φτάνουν έως 600 χλμ.

Ικανότητες / Ρόλοι Χρήσης

* Δόλωμα: για να υπερφορτώνουν ή να αποσπούν τα αντιαεροπορικά συστήματα, ώστε πιο επικίνδυνα drones (π.χ. Shahed-136) να μπορέσουν να περάσουν

* Αναγνώριση / Παρακολούθηση: ορισμένες εκδόσεις φέρουν κάμερες και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

* Επίθεση / Καμικάζι: κάποιες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με μικρές κεφαλές (έως 5 κιλά εκρηκτικών).

Κατασκευή & Εξαρτήματα

Συναρμολογούνται στη Ρωσία με εξαρτήματα τόσο κινεζικούς κατασκευαστές (όπως η Skywalker Technology) όσο και από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και αλλού. Σε συντρίμμια Gerbera έχουν βρεθεί δυτικά τσιπ, ελεγκτές, κάμερες και μόντεμ.

Στρατηγικός ρόλος & επιπτώσεις

* Οικονομική αποδοτικότητα: Επειδή είναι φθηνά, μπορούν να αναπτυχθούν μαζικά για να κορέσουν τα αντιαεροπορικά συστήματα, αναγκάζοντάς τα να σπαταλήσουν πυρομαχικά και χρόνο αντίδρασης.

* Συνδυασμένη χρήση: Συχνά χρησιμοποιούνται σε κύματα μαζί με πιο επικίνδυνα drones, σε ρόλο δολώματος, αναγνώρισης ή μικρών επιθέσεων.

* Κλιμάκωση του πολέμου με drones: Τα απλά υλικά τους τα κάνουν δύσκολο να εντοπιστούν (χαμηλή αντανάκλαση ραντάρ, περιορισμένο θερμικό ίχνος), ενώ σε μεγάλους αριθμούς αποτελούν σοβαρή πρόκληση.

Περιορισμοί / Αδυναμίες

* Λόγω της απλής κατασκευής (ξύλο, φελιζόλ), η ανθεκτικότητά τους είναι περιορισμένη και είναι ευάλωτα στην αναχαίτιση.

* Η μεταφορική ικανότητα και το μέγεθος της κεφαλής είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με μεγαλύτερα «καμικάζι» drones.

* Η εμβέλεια και η απόδοση μειώνονται όταν κουβαλούν βαρύτερα φορτία.

