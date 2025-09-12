Επαναστατικό σύστημα ασφαλείας αεροπλάνων με χρήση τεράστιων αερόσακων

Μόλις τρεις μήνες μετά το καταστροφικό δυστύχημα της Air India μηχανικοί παρουσίασαν μια πρωτοποριακή ιδέα που αν και φαίνεται παράξενη θα μπορούσε αν αποδειχθεί ασφαλής και λειτουργική να σώσει τη ζωή των επιβατών αεροπλάνων σε περίπτωση που δημιουργηθεί πρόβλημα στην πτήση. Το Project Rebirth είναι ένα προσαρμοσμένο σύστημα για αεροσκάφη που χρησιμοποιεί τεράστιους αερόσακους παρόμοιους με αυτούς των αυτοκινήτων.

Αισθητήρες και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν πότε επίκειται συντριβή και ενεργοποιούν την άμεση ανάπτυξη αερόσακων στη μύτη, στην κοιλιά και στην ουρά του αεροπλάνου.

Οι αερόσακοι σχηματίζουν ένα προστατευτικό κουκούλι απορροφώντας την πρόσκρουση και μετατρέποντας μια δυνητικά καταστροφική σύγκρουση σε μια «σκληρή» μεν αλλά όχι θανατηφόρο προσγείωση. Το Project Rebirth, που είναι φιναλίστ για το James Dyson Award – ένα βραβείο που αναγνωρίζει εφευρέσεις με δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο – δημιουργήθηκε από τους μηχανικούς Εσελ Βασίμ και Νταρσάν Σριναβάσαν στο Birla Institute of Technology and Science στο Ντουμπάι.

Έμπνευση μέσα από την τραγωδία

Η ιδέα γεννήθηκε μετά την τραγωδία της 12ης Ιουνίου 2025, όταν η πτήση Air India 171 συνετρίβη μόλις 32 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Ahmedabad με προορισμό το Λονδίνο. Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους. «Μετά το δυστύχημα του Ιουνίου, η μητέρα μου δεν μπορούσε να κοιμηθεί», είπε ένας από τους μηχανικούς. «Η σκέψη ότι οι επιβάτες και οι πιλότοι ένιωθαν αβοήθητοι μας στοίχειωνε. Γιατί να μην υπάρχει ένα σύστημα επιβίωσης όταν όλα αποτυγχάνουν; Έτσι ξεκίνησε η έρευνα και ο σχεδιασμός» ανέφερε ένας από τους δημιουργούς του συστήματος.

Το Project Rebirth παρακολουθεί με AI σε πραγματικό χρόνο:

* το ύψος

* την ταχύτητα

* την κατάσταση των κινητήρων

* την κατεύθυνση

* την παρουσία φωτιάς

* και την αντίδραση των πιλότων

Αν μια συντριβή είναι αναπόφευκτη κάτω από τα 3,000 πόδια, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα (με δυνατότητα χειροκίνητης ακύρωσης από τους πιλότους). Μέσα σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα οι αερόσακοι αναπτύσσονται στη μύτη, την κοιλιά και την ουρά, απορροφώντας την πρόσκρουση.

Παράλληλα:

* Αν οι κινητήρες λειτουργούν, ενεργοποιείται η αντίστροφη ώθηση για να μειωθεί η ταχύτητα

* Αν όχι, ενεργοποιούνται ειδικοί αεριωθούμενοι προωθητήρες για σταθεροποίηση

* Ειδικά υγρά απορρόφησης κραδασμών πίσω από τα τοιχώματα και τα καθίσματα σκληραίνουν τη στιγμή της πρόσκρουσης, μειώνοντας τους τραυματισμούς

* Το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε υπάρχοντα όσο και σε νέα αεροπλάνα.

Οι δημιουργοί του υπογραμμίζουν ότι, ενώ τα περισσότερα συστήματα ασφαλείας της αεροπορίας έχουν στόχο να προλάβουν τις συντριβές, το Project Rebirth είναι διαφορετικό: προετοιμάζει για την επιβίωση όταν η συντριβή είναι πια αναπόφευκτη. «Το Rebirth δεν είναι απλά καινοτομία, είναι μια υπόσχεση: ακόμη κι όταν όλα αποτυγχάνουν, οι άνθρωποι αξίζουν μια ευκαιρία να ζήσουν», δήλωσαν οι δύο μηχανικοί.

Naftemporiki.gr