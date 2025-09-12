Επιστήμονες και τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζουν τις μορφές ζωής που ίσως ζούσαν στον Άρη μετά τις ανακοινώσεις της NASA

Η NASA ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι επιστήμονες της εντόπισαν το «πιο ξεκάθαρο στοιχείο» μέχρι σήμερα για την ύπαρξη ζωής στον Άρη και επιστήμονες προχωρούν σε εκτιμήσεις για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει αυτή η πιθανή εξωγήινη ζωή με την τεχνητή νοημοσύνη να προχωρά σε οπτική αποτύπωση αυτών των μορφών ζωής και του περιβάλλοντος που αναπτύχθηκαν.

Η ζωή στον Άρη θα έπρεπε να αντέξει σε σκληρή ακτινοβολία, χαμηλή βαρύτητα και ακραίες θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 20 βαθμούς Κελσίου την ημέρα έως μείον 153 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα. Ωστόσο ερευνητές τονίζουν ότι απλά μικροβιακά όντα, όπως βακτήρια, θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Πιο σύνθετη ζωή είναι απίθανο να έχει εξελιχθεί εκτός κι αν ανέπτυξε ειδικές προσαρμογές για να αντέξει αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον.

Η ανακάλυψη

Σε μια περιοχή που ονομάζεται Bright Angel ο ρομποτικός εξερευνητής της αποστολής Perseverance της NASA στον Άρη εντόπισε κάποια σημεία όπου παλιότερα έλαβαν χώρα χημικές και φυσικές αντιδράσεις.

Το ρόβερ εντόπισε δύο ορυκτά πλούσια σε σίδηρο:

* Βιβιανίτης που βρίσκεται σε αποσυντιθέμενη οργανική ύλη

* Γκρεϊγίτης που παράγεται από μικρόβια στη Γη

Ο Δρ. Κέιρον Χίκμαν Λιούις από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου δήλωσε: «Οι οργανικές-ανόργανες συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν στο Bright Angel είναι γνωστό ότι δημιουργούνται από μικροβιακή ζωή στη Γη, επομένως είναι μια πολύ υποσχόμενη παρατήρηση». Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμη να αποκλείσουν μη βιολογικές εξηγήσεις, αλλά μετά από έναν χρόνο μελετών θεωρούν πλέον πιθανό ότι αυτά τα σημάδια είναι «βιοϋπογραφές» δηλαδή ενδείξεις ζωής.

Το περιβάλλον και οι θεωρίες

Τα σημάδια εντοπίστηκαν στον κρατήρα Jezero μια περιοχή που κάποτε ήταν λίμνη και πιθανώς δέλτα ποταμών. Αυτό το περιβάλλον θεωρείται ιδανικό για ανάπτυξη μικροβιακής ζωής.

Οι μικροοργανισμοί θα μπορούσαν να τρέφονταν με άνθρακα, θείο και φώσφορο από τα πετρώματα και να «απέβαλαν» τα ορυκτά που βλέπουμε σήμερα στον Άρη που αν και σήμερα είναι μια απέραντη έρημος πριν από δισεκατομμύρια χρόνια διέθετε ποτάμια και λίμνες που δυνητικά θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ζωή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ζωή στον Άρη ξεκίνησε περίπου την ίδια εποχή με τη ζωή στη Γη. Ωστόσο, περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά, ο Άρης άρχισε να χάνει την ατμόσφαιρα του με τη κρατούσα θεωρία να υποδεικνύει ως υπεύθυνους για αυτή την εξέλιξη έντονους ηλιακούς ανέμους που έπληξαν τον πλανήτη. Το κλίμα έγινε ξηρό και παγωμένο περιορίζοντας την εξέλιξη.

«Οι σκληρές συνθήκες μετά το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια έθεσαν αυστηρά όρια στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα οποιασδήποτε ζωής στον Άρη» λέει ο καθηγητής Μάικλ Γκάρετ. Ακόμη κι αν υπήρχε σύνθετη ζωή θα χρειαζόταν προσαρμογές όπως ιδιαίτερα παχιά επιδερμίδα ή υπόγεια διαβίωση για προστασία από την ακτινοβολία.

Παραδείγματα από τη Γη, όπως τα βακτήρια που ζουν σε αλμυρές λίμνες ή τα όντα που επιβιώνουν φιλτράροντας το νερό για να τραφούν κοντά σε υδροθερμικές πηγές δείχνουν πόσο επίμονη μπορεί να είναι η ζωή ακόμα και σε ακραία περιβάλλοντα.

Σε κάθε περίπτωση τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι στον Άρη πραγματοποιήθηκαν κάποτε αξιοσημείωτα σύνθετες αντιδράσεις — είτε οργανικές είτε όχι — προσθέτοντας ακόμη περισσότερα «στρώματα μυστηρίου» στον πλανήτη που ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει από την αυγή της αστρονομίας.

Naftemporiki.gr