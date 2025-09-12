Κάμερα τεχνητής νοημοσύνης ανέλαβε με επιτυχία βοηθός χειρουργού σε επέμβαση (βίντεο)

Ο Ρικάρντο Φούνκε, επικεφαλής χειρουργικής στην Clinica Las Condes στο Σαντιάγο της Χιλής, είχε έναν νέο βοηθό κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής επέμβασης την περασμένη Δευτέρα μια αυτόνομη κάμερα καθοδηγούμενη από τεχνητή νοημοσύνη η οποία του επέτρεψε να πραγματοποιήσει αφαίρεση χοληδόχου κύστης μόνος του.

Η διαδικασία συνδύασε μαγνητικά χειρουργικά εργαλεία με λογισμικό που κατευθύνει αυτόνομα την κάμερα παρακολουθώντας τα εργαλεία του χειρουργού και προσαρμόζοντας τις γωνίες χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου βοηθού. «Η κάμερα με ακολουθούσε όπου κι αν κινούσα τα χέρια μου και όλη η διαδικασία ήταν εξαιρετική» είπε ο Φούνκε στο Reuters μετά την επέμβαση. «Αυτή η κάμερα μάς επιτρέπει να κάνουμε την επέμβαση μόνοι μας εγώ την έκανα μόνος με το ρομπότ».

Εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο αναπτύσσουν εργαλεία υποβοηθούμενα από ΤΝ για να εκτελούν ή να βοηθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με την Precedence Research, η παγκόσμια αγορά χειρουργικών ρομπότ εκτιμήθηκε στα 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και αναμένεται να φτάσει τα 64,4 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2034.

Τον Ιούλιο ερευνητές του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη ανέφεραν ότι ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη εκτέλεσε πολύπλοκη χειρουργική επέμβαση σε συκώτια και χοληδόχους κύστεις χοίρων. Οι ερευνητές τόνισαν πως εκείνη η επέμβαση αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς τις αυτοματοποιημένες ιατρικές διαδικασίες, μια εκτίμηση που συμμερίζεται και ο Αλμπέρτο Ροντρίγκεζ, διευθύνων σύμβουλος της Levita Magnetics, η οποία παρείχε την τεχνολογία για την επέμβαση στο Σαντιάγο.

«Αυτό είναι το πρώτο βήμα στην αυτοματοποίηση της χειρουργικής με πραγματικό ασθενή στην αίθουσα χειρουργείου όπου δείξαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τον χειρουργό» δήλωσε ο Ροντρίγκεζ.

