NASA: Ίσως εντοπίσαμε βιουπογραφή της ζωής στον Άρη (βίντεο)

Από τον Φεβρουάριο του 2021 ο ρομποτικός εξερευνητής της αποστολής Perseverance της NASA εξερευνά μια περιοχή στον Άρη γνωστή ως κρατήρας Jezero, μια τεράστια κοιλότητα που πιστεύεται ότι φιλοξενούσε κάποτε μια λίμνη και υποδεχόταν επίσης νερό ποταμών με κάποιο σημείο του να λειτουργεί ως ένα συμβατικό δέλτα. Θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα σημεία για την αναζήτηση αποδείξεων αρχαίας ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη (τουλάχιστον της ζωής όπως την ξέρουμε εμείς στη Γη) και υπάρχει μια νέα εξέλιξη στην έρευνα.

Την Τετάρτη η NASA σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου παρουσίασε μια μελέτη που περιγράφει πώς το Perseverance εντόπισε ενδιαφέροντα ορυκτά στη δυτική άκρη του κρατήρα Jezero, στους πλούσιους σε άργιλο, ιλυώδεις βράχους μιας κοιλάδας που ονομάζεται Neretva Vallis.

«Όταν βλέπουμε τέτοια χαρακτηριστικά σε ιζήματα στη Γη, αυτά τα ορυκτά είναι συχνά υποπροϊόντα μικροβιακών μεταβολισμών που καταναλώνουν οργανική ύλη» δήλωσε ο Τζόελ Χούροβιτζ πλανητικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Stony Brook της Νέας Υόρκης και επικεφαλής της νέας μελέτης.

Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι βρήκαμε επιτέλους αποδείξεις εξωγήινης ζωής; Όχι ακριβώς. Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για να προσδιοριστεί η πραγματική προέλευση των ορυκτών και να διαπιστωθεί αν είναι όντως δείκτες ζωής —γνωστοί και ως βιοϋπογραφές— ή αποτέλεσμα κάποιων άλλων ανόργανων διεργασιών.

«Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι αυτό που περιγράφουμε εδώ είναι μια πιθανή βιοϋπογραφή, δηλαδή ένα χαρακτηριστικό στοιχείο, μόριο, ουσία ή δομή που ενδέχεται να έχει βιολογική προέλευση, αλλά απαιτεί περισσότερα δεδομένα ή περαιτέρω μελέτη πριν καταλήξουμε σε συμπέρασμα για την παρουσία ή την απουσία ζωής» δήλωσε η Λίντσει Χέις ανώτερη επιστήμονας του προγράμματος εξερεύνησης του Άρη στη Διεύθυνση Πλανητικών Επιστημών της NASA.

Σε κάθε περίπτωση, τα ευρήματα δείχνουν ότι στον Άρη πραγματοποιήθηκαν κάποτε αξιοσημείωτα σύνθετες αντιδράσεις — είτε οργανικές είτε όχι — προσθέτοντας ακόμη περισσότερα «στρώματα μυστηρίου» στον πλανήτη που ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει από την αυγή της αστρονομίας.

Naftemporiki.gr