Ιδού τα πρώτα άλογα γονιδιακής επεξεργασίας (βίντεο)

Μοιάζουν με συνηθισμένα άλογα με το καφέ τρίχωμα τους και τις λευκές κηλίδες. Όμως αυτά τα πουλάρια, ηλικίας 10 μηνών στην Αργεντινή είναι τα πρώτα άλογα στον κόσμο προϊόν γονιδιακής επεξεργασίας δημιουργημένα για να χρησιμοποιηθούν σε αγώνες πόλο.

Τα άλογα αυτά δημιουργήθηκαν σε εργαστήριο με τη τεχνική CRISPR-Cas9 που αφαιρεί προσθέτει ή τροποποιεί τμήματα της αλληλουχίας DNA. Πρόκειται για μια τεχνική που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για τη χρήση της και σε νομικό και σε ηθικό πεδίο.

Όταν αυτά τα πουλάρια μεγαλώσουν και εκπαιδευτούν θα έχουν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα βελτιωμένη δύναμη και καλύτερη ταχύτητα ώστε να βοηθήσουν τους αναβάτες τους να κερδίσουν στο πόλο. Το πόλο εισήχθη στην Αργεντινή από Βρετανούς μετανάστες και οι διοικητικές Αρχές του σπορ ήδη επιτρέπει τα κλωνοποιημένα άλογα. Ωστόσο η γενετική επεξεργασία προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των εκτροφέων στην Αργεντινή όπου το άθλημα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό σύμφωνα.

Ο Μάρκος Χέγκι εκτροφέας και πρώην επαγγελματίας παίκτης πόλο στην Αργεντινή δήλωσε ότι η πρακτική των γενετικά τροποποιημένων αλόγων «καταστρέφει τους εκτροφείς». «Είναι σαν να ζωγραφίζεις έναν πίνακα με τεχνητή νοημοσύνη, ο καλλιτέχνης έχει τελειώσει», είπε.

Η Kheiron Biotech, εταιρεία με έδρα το Μπουένος Άιρες που δημιούργησε τα άλογα υποστηρίζει ότι η γενετική επεξεργασία μπορεί να φέρει επανάσταση στην εκτροφή αλόγων. Αυτά τα άλογα αποτελούν κλώνους από μια βραβευμένη φοράδα στην Αργεντινή, που ονομάζεται Polo Pureza (Πόλο Αγνότητα). Όμως οι κλώνοι έχουν τροποποιηθεί με το CRISPR-Cas9 το οποίο λειτουργεί σαν «γονιδιακό ψαλίδι» που κόβει και προσαρμόζει το DNA.

Με το CRISPR, οι επιστήμονες τροποποίησαν το γονίδιο μυοστατίνης που περιορίζει την ανάπτυξη των μυών ώστε να αυξηθούν οι μυϊκές ίνες που επιτρέπουν ισχυρές κινήσεις. Λόγω αυτής της μη συμβατικής μεθόδου η Αργεντίνικη Ένωση Πόλο έχει απαγορεύσει τα γενετικά τροποποιημένα άλογα από το άθλημα.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Μπέντζαμιν Αράγια, είπε ότι η τεχνική «αφαιρεί τη γοητεία» και «αφαιρεί τη μαγεία της εκτροφής». «Μου αρέσει να επιλέγω μια φοράδα, να επιλέγω έναν επιβήτορα, να τα διασταυρώνω και να ελπίζω ότι θα βγει πολύ καλό το αποτέλεσμα» είπε. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση, καθώς η ένωση δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε κλωνοποιημένα, γενετικά τροποποιημένα και παραδοσιακά εκτρεφόμενα άλογα.

