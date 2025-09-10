Εντοπίστηκαν ευρήματα άγνωστου είδους μαρσιποφόρου στην Αυστραλία το οποίο όμως ίσως έχει εξαφανιστεί

Το woylie είναι ένα μικρό ζωάκι που ζει στην Αυστραλία μοιάζει με μινιατούρα καγκουρό διαθέτοντας και αυτό μάρσιπο όπου κρατάει τα μικρά του. Διάφοροι παράγοντες έχουν αποδεκατίσει τους πληθυσμούς του και τώρα ερευνητική ομάδα αναφέρει ότι εντόπισε τα οστά ενός άγνωστου είδους woylie το οποίο μπορεί να έχει ήδη εξαφανιστεί χωρίς να προλάβουμε να το γνωρίσουμε.

Τα woylies θεωρούνται «μηχανικοί του οικοσυστήματος» αφού μπορούν να αναποδογυρίζουν αρκετούς τόνους χώματος κάθε χρόνο αναζητώντας τα αγαπημένα τους μανιτάρια. Τα woylies κατοικούσαν κάποτε σε περισσότερο από το 60% της ηπειρωτικής Αυστραλίας αλλά αρπακτικά αιλουροειδή που έφτασαν στην νησιωτική ήπειρο με τον άνθρωπο καθώς και η καταστροφή των ενδιαιτημάτων τους έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των πληθυσμών τους. Εκτιμάται ότι ο αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 90% και τα woylies βρίσκονται πλέον σε λίγα σε απομονωμένες ηπειρωτικές περιοχές στη νοτιοδυτική Αυστραλία και σε κάποια νησιά.

Η μελέτη απολιθωμάτων που συλλέχθηκαν από σπήλαια της Nullarbor στη νότια και νοτιοδυτική Αυστραλία αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα είδους woylies.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Zootaxa» θα μπορούσε να αποδειχθεί «πολύ σημαντική» για τη διατήρηση του είδους, ειδικά σε προγράμματα αναπαραγωγής και μεταφοράς ζώων για την αύξηση των πληθυσμών αλλά οι ερευνητές εκφράζουν την ανησυχία τους ότι αυτό το άγνωστο είδος δεν υπάρχει πλέον αφού εξαφανίστηκε χωρίς να έχουμε καταφέρει να το γνωρίσουμε καλύτερα. Όμως η ανακάλυψη του είδους αυτού μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό κάποιων μελών του που εξακολουθούν να υπάρχουν αφού γνωρίζουμε πλέον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Naftemporiki.gr