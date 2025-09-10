Η Arm παρουσίασε νέας γενιάς σχέδια αρχιτεκτονικής για τσιπάκια τεχνητής νοημοσύνης που θα λειτουργούν σε κινητά τηλέφωνα

Η Arm Holdings ανακοίνωσε την Τρίτη ότι λανσάρει μια νέα γενιά αρχιτεκτονικών για μικροτσίπ, με την ονομασία Lumex, οι οποίες έχουν βελτιστοποιηθεί για τεχνητή νοημοσύνη ώστε τα τσιπ να λειτουργούν τόσο σε υπολογιστές όσο και σε φορητές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και έξυπνα ρολόγια χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η νέα σειρά Lumex περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές αρχιτεκτονικές που αφορούν λιγότερο ισχυρά αλλά πιο ενεργειακά αποδοτικά τσιπ σχεδιασμένα για φορητές έξυπνες συσκευές έως την πιο ισχυρή εκδοχή η οποία στοχεύει στη μέγιστη υπολογιστική ισχύ που μπορούν να προσφέρουν τα PC.

Η κορυφαία σχεδίαση επιτρέπει την εκτέλεση λογισμικού που αξιοποιεί τη δύναμη μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας σε συσκευές, όπως τα high-end smartphones χωρίς ανάγκη πρόσβασης σε υπολογιστικό νέφος (cloud). «Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πλέον θεμελιώδης για ό,τι συμβαίνει, είτε πρόκειται για αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο είτε για εφαρμογές όπως η μετάφραση μέσω AI», δήλωσε ο Κρις Μπέργκει αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Arm.

Τα σχέδια Lumex που παρουσιάστηκαν στην Κουάλα Λουμπούρ αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής μονάδας Compute Subsystems (CSS) της Arm, η οποία στοχεύει να προσφέρει στους κατασκευαστές κινητών και στους κατασκευαστές μικροτσίπ πιο έτοιμες λύσεις τεχνολογίας για την ταχύτερη ενσωμάτωσή τους σε νέα προϊόντα. Οι πιο ολοκληρωμένες σχεδιάσεις που αναπτύσσει η Arm για data centers και κινητές συσκευές αποτελούν μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για αύξηση εσόδων από τα κινητά τηλέφωνα και άλλες κατηγορίες.

Η εταιρεία έχει επίσης ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επενδύσει περισσότερα στην κατασκευή δικών της τσιπ έχοντας ήδη προσλάβει βασικά στελέχη για να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή.

Naftemporiki.gr