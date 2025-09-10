Έκτακτες ανακοινώσεις από τη NASA που ίσως συνδέονται με εντοπισμό εξωγήινης ζωής

Η NASA κάλεσε τα μίντια σε μια έκτακτη συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη για να παρουσιάσει ένα «νέο εύρημα» του ρομποτικού εξερευνητή της αποστολής Perseverance που βρίσκεται στον Κόκκινο Πλανήτη από το 2021. Η ανακάλυψη αφορά έναν πέτρωμα που ονομάζεται «Sapphire Canyon» το οποίο συνέλεξε το ρόβερ τον Ιούλιο του 2024 από ένα αρχαίο ποτάμιο σύστημα σε μια περιοχή του Άρη που ονομάζεται Neretva Vallis. Η σκέψη πολλών είναι πώς ίσως ανακοινωθεί ότι το πέτρωμα περιέχει «βιοϋπογραφές», δηλαδή χημικά ίχνη που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν την ύπαρξη αρχαίας μικροβιακής ζωής στον Άρη.

Η περιοχή Neretva Vallis αποτελεί μέρος του κρατήρα Jezero όπου έχει διαπιστωθεί ότι υπήρχε νερό σε υγρή μορφή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό σημείο για αναζήτηση ενδείξεων ζωής στον Άρη. Παρατηρητικοί χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ήδη σημειώσει ότι η NASA σπάνια πραγματοποιεί έκτακτες συνεντεύξεις Τύπου για τις ανακαλύψεις της οπότε αυτή η ανακοίνωση θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια σημαντική επιστημονική ανακάλυψη που θα τραβήξει την προσοχή όλου του κόσμου.

Στο παρελθόν, η NASA έχει χρησιμοποιήσει παρόμοια γεγονότα για να ανακοινώσει ανακαλύψεις, όπως τον εντοπισμό οργανικών μορίων στον Άρη το 2018 και την ανίχνευση του αερίου φωσφίνη στην Αφροδίτη το 2020 ανακαλύψεις που προκάλεσαν συζητήσεις για την πιθανή ύπαρξη ζωής σε αυτούς τους κόσμους.

Το ρόβερ προσεδαφίστηκε στον Άρη τον Φεβρουάριο του 2021 και είναι το πιο προηγμένο ρομπότ εξερεύνησης που έχουμε στείλει στον Κόκκινο Πλανήτη. Αποστολή του είναι να συλλέξει δείγματα του εδάφους και πετρωμάτων του πλανήτη τα οποία έρθουν στη Γη με επόμενες αποστολές για μελέτη. Το ρομπότ αναζητεί επίσης ίχνη ζωής που πιθανώς υπήρχε κάποτε στον Άρη. Φυσικά τα προηγμένα του όργανα καταγράφουν και συλλέγουν και άλλα γεωατμοσφαιρικά δεδομένα ενώ φυσικά καταγράφει συνεχώς και φωτογραφίες και βίντεο. Το ρόβερ μετέφερε και ένα drone που έγινε το πρώτο ιπτάμενο όχημα που έστειλε η ανθρωπότητα σε άλλο πλανήτη πραγματοποιώντας πολλές πτήσεις.

