Η Apple παρουσίασε τα νέα iPhones και τα έξυπνα ρολόγια της (βίντεο)

Στην εκδήλωση με τίτλο Awe Dropping («πέφτουν τα σαγόνια») η Apple παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης τη νέα σειρά κινητών τηλεφώνων, έξυπνων ρολογιών και ακουστικών της.

Η Apple ανακοίνωσε τέσσερα νέα μοντέλα iPhone, συμπεριλαμβανομένου του νεότερου μοντέλου που ονομάζεται iPhone 17 Air. Είναι πιο λεπτό και ελαφρύ από τις άλλες συσκευές της Apple με πάχος 5,6 χιλιοστών. Η Apple ισχυρίζεται ότι το Air είναι το πιο ανθεκτικό τηλέφωνό της μέχρι σήμερα με πλαίσιο κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο τιτάνιο. Είναι επενδυμένο με το υλικό Ceramic Shield της εταιρείας, το οποίο, σύμφωνα με την Apple, είναι πλέον 3 φορές πιο ανθεκτικό στις γρατσουνιές από τις προηγούμενες εκδόσεις. Όσο για την οθόνη πρόκειται για μια οθόνη 6,5 ιντσών με υποστήριξη ProMotion έως 120Hz και λειτουργία always-on. Η τιμή του ξεκινά από 999 δολάρια.

Το βασικό μοντέλο, το iPhone 17, παραμένει στα 799 δολάρια, αλλά έρχεται με βελτιωμένη οθόνη με υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης και καλύτερη κάμερα. Η οθόνη του τηλεφώνου είναι επίσης ελαφρώς μεγαλύτερη, ενώ το μέγεθος της συσκευής παραμένει το ίδιο.

Το iPhone 17 Pro αυξήθηκε κατά 100 δολάρια, με την τιμή εκκίνησης να είναι πλέον 1,099 δολάρια. Ωστόσο, η Apple δήλωσε ότι οι χρήστες θα λαμβάνουν 256 GB αποθηκευτικού χώρου στο βασικό μοντέλο, αντί για 128GB που ήταν η αρχική επιλογή. Το iPhone 17 Pro Max δεν είχε σημαντική αλλαγή στην τιμή του, παραμένει στα 1.199 δολάρια και άνω, αν και η Apple πρόσθεσε ένα νέο κορυφαίο μοντέλο με 2TB αποθηκευτικού χώρου.

Τα νέα ακουστικά AirPods Pro 3 διαθέτουν βελτιωμένη ποιότητα ήχου και καλύτερη ακύρωση θορύβου. Ένα νέο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα μετάφρασης συνομιλιών σε ξένες γλώσσες σε πραγματικό χρόνο. Η τιμή τους είναι 249 δολάρια ίδια με την προηγούμενη γενιά.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης τρεις νέες εκδόσεις των έξυπνων ρολογιών Apple Watch, με την ονομασία Series 11, ενώ ανανέωσε και τα οικονομικότερα SE και τα υψηλής κατηγορίας Ultra μοντέλα. Οι τιμές δεν άλλαξαν. Η Apple πρόσθεσε μια νέα εφαρμογή υγείας που χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση για να εντοπίσει εάν ο χρήστης διατρέχει κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση.

Τέλος, το iOS 26 θα είναι διαθέσιμο ως δωρεάν ενημέρωση λογισμικού τη Δευτέρα.

